O Internacional repete time do Gre-Nal 449 no Maracanã, para enfrentar o Flamengo, daqui a pouco, às 19h, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Paulo Pezzolano terá a volta da dupla de zaga Mercado e Victor Gabriel, com Ronaldo e Paulinho na volância. Recém-contratado, o atacante Alerrandro fica no banco. O Colorado busca a vitória para se recuperar da derrota que sofreu em casa, na abertura da competição, ante o Athletico-PR.

O Alvirrubro e o time carioca estão em 16º e 15ª, com zero pontos. A equipe do técnico Filipe Luís também perdeu na estreia – 2 a 1 para o São Paulo, no Morumbis.

Inter com força máxima

O técnico uruguaio manda a campo os atletas que estão 100%, como costuma dizer. Por isso, promove a repetição do time que venceu o primeiro Gre-Nal do ano, válido pelo Campeonato Gaúcho. Na zaga, jogam Victor Gabriel. E, no meio-campo, Ronaldo e Paulinho entram ao lado de Alan Patrick.

No ataque, seguem Vitinho, Rafael Borré e Carbonero. No banco, Alerrandro, recém-chegado do CSKA Moscou, é opção para o segundo tempo. Assim, o Inter vai com Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Victor Gabriel e Bernabei; Ronaldo, Paulinho e Alan Patrick; Vitinho, Rafael Borré e Carbonero.

Do lado do Rubro-Negro, a equipe de Filipe Luís está sob pressão, já que vem de três derrotas seguidas. Ante cerca de mais de 40 mil torcedores, o treinador escala o time com Rossi; Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta; Lucas Paquetá, Pedro e Carrascal.