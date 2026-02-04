Internacional negocia contratação de atacante e mira zagueiro

Há quatro semanas do encerramento da janela de transferências, previsto para o dia 3 de março, o Internacional negocia com o Palmeiras a contratação do atacante Bruno Rodrigues. Além dele, tem o zagueiro Juan Jesus, do Napoli-ITA, na mira. Lateral-esquerdo Rogério, do Wolfsburg-ALE, também é pretendido. O clube não confirma informações.

Com o prazo de inscrição no Campeonato Gaúcho encerrado, o Colorado só poderá usar novos nomes no Brasileirão.

Inter negocia contratação de atacante

Com prioridade para o setor ofensivo, para onde já contratou Alerrandro por empréstimo junto ao CSKA Moscou, o Alvirrubro conversa com o Palmeiras para ter Bruno Rodrigues, que já era monitorado desde dezembro, como contou o Lance!. O atacante foi treinado por Paulo Pezzolano no Cruzeiro entre 2022 e 2023. Recentemente, conviveu com duas graves lesões nos joelhos.

Aos 28 anos, o jogador foi utilizado por Abel Ferreira em apenas três jogos do Paulistão deste ano. Como os palmeirenses perto de fechar a compra de Jhon Arias, ex-Fluminense e atualmente no Wolverhampton-ING, Bruno deve perder ainda mais espaço, podendo ser enviado a Porto Alegre por empréstimo. As conversas estão adiantadas.

Inter mira zagueiro

Em busca de um zagueiro de perna esquerda – o recém-contratado Félix Torres é destro –, o Inter busca mais uma opção para o sistema defensivo. O desejo é repatriar Juan Jesus, formado no Beira-Rio. O canhoto, porém, tem contrato com o Napoli até o fim de junho. O atleta de 34 anos vem sendo titular da equipe nos jogos do Campeonato Italiano e Liga dos Campeões. Além disso, há interesse do técnico Antonio Conte em renovar o vínculo.

A diretoria ainda procura por um lateral-esquerdo para disputar posição com Bernabei. E o nome tentado é Rogério, atualmente no Wolfsburg-ALE. Formado no Celeiro de Ases, assim como Juan, o jogador de 28 anos se encaixa no perfil buscado, de um possível concorrente para Bernabei.