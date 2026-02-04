Com Luciano no banco, São Paulo define escalação para enfrentar o Santos
Tricolor encara o Peixe pelo Brasileiro
O São Paulo definiu a escalação para enfrentar o Santos nesta quarta-feira (4), às 20h (de Brasília), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece na Vila Belmiro.
O Tricolor enfrentou o Peixe no último final de semana, pelo Paulista, com uma vitória por 2 a 0 - gols de Luciano e Tapia. Vindo de um resultado positivo na estreia na competição nacional, Crespo tem priorizado o Brasileirão, o que também reflete na escalação.
Com Rafael no gol, Alan Franco, Arboleda e Sabino fecham a defesa. No meio de campo, Maik, Pablo Maia, Bobadilla, Danielzinho e Enzo Diaz completam o sistema. No ataque, Luciano começa no banco. Tapia e Calleri serão titulares.
Como chegam os dois times?
A vitória sobre o Santos, pelo Campeonato Paulista, aliviou a situação do Tricolor. Antes próximo da zona de rebaixamento do estadual, o São Paulo chegou aos sete pontos e ocupa agora a 12ª colocação, passando a brigar por uma vaga na zona de classificação da competição.
Em clássicos, alguns destaques individuais têm surgido no elenco atual. Um deles é Gonzalo Tapia, autor de um dos gols na última partida. O atacante é o jogador da Série A com mais gols marcados em clássicos desde a sua estreia pelo São Paulo: quatro tentos, mesma marca de Luciano, Kaio Jorge e Vitor Roque, que figuram entre os líderes da estatística no período.
Já o Santos não poderá contar com Neymar, que ainda não fez sua estreia na temporada, apesar de treinar normalmente com o elenco. Recuperado de uma artroscopia no joelho esquerdo, o atacante ainda não recebeu o aval da comissão técnica para atuar. O técnico Juan Pablo Vojvoda também não contará com Thaciano, que segue em processo de transição física após sentir dores na coxa direita. Willian Arão, submetido a uma cirurgia para retirada de cálculo renal, e Gustavo Henrique, com lesão muscular no adutor da coxa direita, também são desfalques.
Escalação do São Paulo
O São Paulo chega escalado com Rafael; Alan Franco, Arboleda e Sabino; Maik, Pablo Maia, Bobadilla, Danielzinho e Enzo Diaz; Tapia e Calleri.
