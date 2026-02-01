Luciano e Tapia formam dupla letal do São Paulo em clássicos; veja números

O setor ofensivo do São Paulo parece estar bem servido, ao menos se o assunto for clássicos. Isso porque Luciano e Tapia não só marcaram os gols da vitória do Tricolor sobre o Santos, por 2 a 0, na noite deste sábado (31), no Morumbis, pelo Paulistão, como também, juntos, os dois vêm sendo peças fundamentais contra os principais rivais paulistas.

- Estou muito feliz. Depois de fazer gol em clássico, acredito que não seja fácil com uma camisa dessas. Não sei se é sorte, pois eu venho trabalhando, então, estou muito feliz por ter marcado em clássico - disse Tapia, após a partida no Morumbis.

Ao ser questionado sobre o estilo de jogo, com raça e vontade, o chileno foi objetivo ao dizer que cada um tem um estilo de jogo que se encaixa no grupo.

- É o meu jogo, como todos têm seu estilo de jogo, e ajudo como posso com a equipe, os jogadores... O mais importante é sempre o grupo - afirmou o atacante.

Durante a partida, Tapia fez o primeiro gol, aos 5 minutos. Depois, aos 11, Luciano ampliou o marcador e deu números finais ao clássico. Os dois já balançaram as redes dos rivais paulistas 17 vezes, sendo 13 vezes por Luciano e outras quatro por Tapia.

O camisa 10, que já marcou 105 gols pelo clube, tem o Palmeiras como seu principal alvo quando o assunto é clássico. Luciano fez seis contra o Verdão, cinco contra o Corinthians e dois contra o Santos. Tapia, por sua vez, tem sete gols com a camisa tricolor, sendo quatro em clássicos, sendo dois contra o Corinthians, um contra o Palmeiras e outro contra o Santos.

São Paulo e Santos voltam a se enfrentar na quarta

As duas equipes voltam a se enfrentar no meio da semana, desta vez, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo está marcado para quarta-feira (4), às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro. Na primeira rodada do Nacional, o Tricolor bateu o Flamengo, enquanto o Peixe foi derrotado pela Chapecoense. Pelo lado do Tricolor, a tendência é que Luciano e Tapia iniciem a partida entre os 11 titulares de Hernán Crespo.

