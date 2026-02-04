Remo e Mirassol estão escalados para o duelo pelo Brasileirão
Times se enfrentam na noite desta quarta-feira (4)
Remo e Mirassol estão escalados para o duelo desta quarta-feira (4), no Estádio Mangueirão, às 20h (de Brasília), valendo pela 2ª rodada da Série A. Juan Carlos Osorio e Rafael Guanaes definiram os times que entrarão em campo.
Na rodada de estreia, os paraenses visitaram o Vitória e foram superados por 2 a 0. O time vem em uma maratona de jogos e parte do elenco enfrentará o Águia de Marabá nesta quinta-feira (5). No domingo (8), o adversário será o rival Paysandu.
Buscando a primeira vitória no torneio, o Remo está escalado com os seguintes nomes: Marcelo Rangel; João Lucas, Marllon, Léo Andrade e Leonel Picco; Zé Ricardo, Patrick de Paula, Diego Hernández e Vitor Bueno; Alef Manga e João Pedro.
Pelo lado do Mirassol, o time estreou com um triunfo por diante do. O técnico Rafael Guanaes escolheu o seguinte time nesta noite: Walter; Rodrigues, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Yuri Lara, Denilson e Eduardo; Alesson, Carlos Eduardo e Negueba.
✅ FICHA TÉCNICA
REMO X MIRASSOL
2ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: quarta-feira, 4 de fevereiro, às 20h (de Brasília);
📍 Local: Estádio Mangueirão, em Belém (PA);
📺 Onde assistir: Premiere;
🟨 Árbitro: lex Gomes Stefano (RJ);
🚩 Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Alex Sandro Quadros Thome (RR);
🖥️ VAR: Diego Pombo Lopez (BA).
⚽ ESCALAÇÕES
REMO: Marcelo Rangel; João Lucas, Marllon, Léo Andrade e Leonel Picco; Zé Ricardo, Patrick de Paula, Diego Hernández e Vitor Bueno; Alef Manga e João Pedro. Técnico: Juan Carlos Osorio.
MIRASSOL: Walter; Rodrigues, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Yuri Lara, Denilson e Eduardo; Alesson, Carlos Eduardo e Negueba. Técnico: Rafael Guanaes.
Tudo sobre
