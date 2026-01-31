São Paulo vence clássico e ultrapassa Santos na tabela do Paulistão

O São Paulo conquistou um resultado muito importante ao vencer o Santos, por 2 a 0, na noite deste sábado (31), no Morumbis, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. Os gols do clássico foram marcados por Tapia e Luciano, que ajudaram o Tricolor a chegar aos sete pontos e voltar a sonhar com a classificação para a fase de mata-mata. O Peixe, por sua vez, permanece com seis pontos e, agora, atrás do rival paulista.

Como foi o jogo?

O primeiro tempo do clássico paulista foi repleto de momentos de nervosismo dos dois lados. Prova disso foi a chuva de cartões amarelos. Do lado dos mandantes, Enzo Díaz e Sabino foram advertidos, enquanto do lado santista, Gabriel Menino, Miguelito e Rony também receberam punição. O primeiro, aliás, acabou expulso antes dos 40 minutos de jogo.

Apesar das reclamações de ambos os lados, o São Paulo era melhor e fazia uma partida consistente, ainda que não tenha conseguido ir para o intervalo com a vantagem convertida em bola na rede. Aos 26 e 29, Tapia e Bobadilla assustaram Gabriel Brazão, mas não foram efetivos na finalização. Após o apito final, jogadores dos dois times reclamaram fortemente da forma como o árbitro João Vitor Gobi conduzia a partida.

São Paulo abre o marcador no início do 2° tempo

O Tricolor voltou para a segunda etapa disposto a conquistar os três pontos e sair da incômoda posição na tabela de classificação, próxima à zona de rebaixamento. E chegou rápido ao gol. Aos 5 minutos, Lucas, que tinha entrado no intervalo, fez boa jogada pela esquerda e encontrou Luciano, que parou em ótima defesa de Brazão. O goleiro santista ainda faz outra defesaça em chute de Wendell, na sequência. Na sobra, Tapia chutou, a bola desviou no meio do caminho e entrou.

Aos 11, Luciano ampliou. O atacante recebeu passe de Marcos Antônio e finalizou forte de perna esquerda para fazer o segundo do Tricolor. Inicialmente, a arbitragem tinha assinalado impedimento, mas checou e viu que Vinicius Lira dava condição para o camisa 10 marcar.

O Santos tentou acordar após sofrer dois gols, mas como um a menos não conseguia muitos espaços. Apesar disso, buscou diminuir o marcador com Barreal e Rony, mas o goleiro Rafael fechava a meta. Do lado tricolor, Danielzinho e Tapia quase fizeram mais um, mas o resultado já estava garantido: 2 a 0.

O que vem por aí?

As duas equipes voltam a se enfrentar no meio da semana, desta vez, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo está marcado para quarta-feira (4), às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro. Na primeira rodada do Nacional, o Tricolor bateu o Flamengo, enquanto o Peixe foi derrotado pela Chapecoense.

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 2 X 0 SANTOS

6ª RODADA - PAULISTÃO

📆 Data e horário: sábado, 31 de janeiro de 2026, às 20h30 (horário de Brasília);

📍 Local: Morumbis, São Paulo

⚽ Gols: Tapia (5'/2°T) (1x0) e Luciano (22'/2°T) (2x0)

🟨 Cartão amarelo: Enzo Díaz, Sabino (SAO); Gabriel Menino, Miguelito, Rony (SAN)

🟥 Cartão vermelho: Gabriel Menino (SAN)

⚽ESCALAÇÕES

SÃO PAULO (Técnico: Hernán Crespo)

Rafael, Arboleda, Alan Franco e Sabino (Wendell); Maik, Marcos Antonio, Bobadilla, Danielzinho (Pablo Maia) e Enzo Díaz (Lucas Moura); Luciano e Tapia (Calleri).

SANTOS (Técnico: Vojvoda)

Gabriel Brazão; Igor Vinícius (Mayke), Adonis Frías, Zé Ivaldo e Vini Lira; João Schmidt, Gabriel Menino e Miguelito (Rony); Rollheiser (Zé Rafael), Barreal (Escobar) e Gabriel Barbosa (Lautaro Díaz).

(Foto: Peter Leone/Gazeta Press)




