Argentina em greve: voos cancelados, protestos e impacto no jogo do Flamengo em Lanús

BUENOS AIRES, Argentina - A Argentina vive um dia de mobilização nacional em meio ao debate sobre as propostas de reforma trabalhista defendidas pelo presidente Javier Milei. Desde as primeiras horas da manhã, as principais avenidas de Buenos Aires registram concentração de manifestantes, especialmente na Avenida 9 de Julio, diante do Obelisco de Buenos Aires, um dos cartões-postais da capital argentina.

continua após a publicidade

No local, grupos de diferentes categorias profissionais se reuniram para expressar insatisfação com as mudanças propostas pelo governo. Bandeiras de sindicatos de taxistas, metroviários e outras categorias eram exibidas ao longo da avenida, que teve trechos parcialmente bloqueados. Apesar do clima de tensão e da presença reforçada de forças de segurança, não houve registro de confrontos ou tumultos até o fim da manhã.

Manifestantes em protesto em principal avenida de Buenos Aires (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

O cenário gera preocupação entre torcedores do Flamengo que planejam acompanhar o jogo de ida da Recopa Sul-Americana. A equipe rubro-negra enfrenta o Lanús na noite desta quinta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), em Lanús, província de Buenos Aires. A reportagem do Lance! procurou o responsável pelo policiamento na região do Obelisco. A autotidade afirmou que cerca de 5 mil pessoas participavam da manifestação naquele momento. Questionado sobre o impacto no confronto, ele mostrou preocupação.

continua após a publicidade

- A paralisação pode atrapalhar a realização da partida porque os transportes estão fechado - afirmou o policial, informando que estações de metrô na localidade já estavam fechadas.

➡️Rossi reencontra o Lanús em decisão do Flamengo na Recopa Sul-Americana

➡️ Flamengo encerra preparação para a Recopa Sul-Americana; veja com foi o treino

continua após a publicidade

A paralisação convocada pelas principais centrais sindicais do país tem impacto direto no funcionamento de serviços essenciais e no setor aéreo. Mais de 300 voos foram cancelados ao longo do dia, e a greve geral está prevista para se estender até as 0h. A medida afeta tanto operações domésticas quanto internacionais, incluindo rotas com saída e chegada ao Brasil.

Nos aeroportos do Galeão, no Rio de Janeiro, e de Guarulhos, em São Paulo, dezenas de voos com destino a cidades argentinas foram cancelados até as 10h30. Companhias como LATAM Airlines e Gol Linhas Aéreas confirmaram que suas operações foram impactadas pela paralisação.

A expectativa é de que, apesar das dificuldades logísticas, a partida seja realizada normalmente. Ainda assim, o ambiente político e social adiciona um elemento extra ao contexto do confronto, que coloca frente a frente duas forças do futebol sul-americano em meio a um momento delicado para o país anfitrião.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo