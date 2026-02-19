São Paulo inscreve Cauly no Paulistão e pode ter reforço em decisão

O São Paulo correu contra o tempo e conseguiu inscrever Cauly no Campeonato Paulista. O Tricolor tinha até sexta-feira, dia 20, para regularizar a situação do meia. Apresentado nesta quarta-feira (18), o jogador já constava no Boletim Diário Informativo da CBF, mas ainda havia pendências burocráticas.

Com a documentação regularizada, Cauly está liberado para estrear com a camisa tricolor. O São Paulo enfrenta o Red Bull Bragantino neste sábado (21), pelas quartas de final do estadual. Em jogo único, o confronto definirá o futuro da equipe na competição. Internamente, havia o entendimento de que seria necessário agilizar os trâmites para contar com o meia, e o clube conseguiu cumprir o prazo.

Em um meio-campo que tem sido destaque na temporada, Cauly destacou que pretende buscar seu espaço e demonstrar números melhores. No Bahia, estava sem ser relacionado desde o começo das negociações.

- Quando as conversas foram avançando, não fui mais relacionado para os jogos do Bahia. Mas me sinto muito bem, já fiz uma parte dos treinamentos com a equipe e treinei em separado também. Fiz a pré-temporada completa e dois jogos também. Espero estar à disposição o mais rápido possível - completou.

Metas no São Paulo

Cauly falou sobre suas metas e o porquê de ter escolhido o São Paulo. No mercado, era comum que seu nome pintasse em notícias a respeito de negociações e interesses de outros clubes. Cauly revelou o que motivou sua escolha de vir para o Tricolor.

- Desde as primeiras conversas, disse ao meu empresário que queria que tudo desse certo. Acredito muito no grupo, na qualidade do São Paulo, e é uma honra muito grande fazer parte desse clube com muita história, com jogadores de qualidade. Espero conquistar minhas metas e que também possa escrever uma bela história aqui - completou.