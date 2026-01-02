Novo ano, novos desafios: confira os primeiros compromissos do Atlético-MG em 2026

Após uma temporada passada marcada por dificuldades e frustrações, o Atlético busca em 2026 um ano mais equilibrado, com planejamento estruturado, desempenho consistente em campo e conquista de seus objetivos.

Com o novo calendário, as competições terão início antecipado, o que exige que a preparação comece mais cedo. Por isso, os atletas se reapresentam já nesta sexta-feira (2), visando a estreia no Campeonato Mineiro, marcada para o dia 11, às 16h, na Arena MRV.

Nas primeiras rodadas do estadual, o Galo entrará em campo com uma equipe mesclada, formada por jogadores das categorias de base e atletas menos utilizados do elenco profissional. Enquanto isso, os principais jogadores se dedicarão à preparação para o Campeonato Brasileiro, que terá início ainda no fim deste mês.

Primeiros compromissos do Atlético no ano

Os primeiros compromissos do Galo em 2026 serão pelo Campeonato Mineiro. Nas rodadas 4 e 5, o time enfrentará dois clássicos importantes, contra América e Cruzeiro. Após os clássicos estaduais, o Atlético terá pela frente a estreia no Campeonato Brasileiro, cujas datas e horários ainda serão confirmados.

Confira a agenda completa do alvinegro para o mês de janeiro:

1° rodada (Campeonato Mineiro)

11/01 (domingo), às 16h – Atlético x Betim - Arena MRV, Belo Horizonte

2° rodada (Campeonato Mineiro)

14/01 (quarta-feira), às 20h – North x Atlético - Arena Credinor, Montes Claros

3° rodada (Campeonato Mineiro)

18/01 (domingo), às 16h – Atlético x Tombense - Arena MRV, Belo Horizonte

4° rodada (Campeonato Mineiro)

21/01 (quarta-feira), às 20h30 – América x Atlético - Independência, Belo Horizonte

5° rodada (Campeonato Mineiro)

25/01 (domingo), às 16h – Atlético x Cruzeiro - Arena MRV, Belo Horizonte

1° rodada (Campeonato Brasileiro)

28/11 (data base) - Informações ainda não divulgadas

6° rodada

31/01 (sábado), às 16h30 – Pouso Alegre x Atlético - Maduzão, Pouso Alegre

