Ronaldo relembra amizade com Adriano e histórias do Imperador

A despedida de Adriano Imperador reúne, no Maracanã, não apenas torcedores e admiradores, mas também amigos e ídolos que dividiram com ele momentos marcantes dentro e fora dos gramados. Ronaldo Fenômeno, um dos maiores nomes da história do futebol, relembrou com carinho episódios que destacam tanto o talento quanto a personalidade única de Adriano.

— Estou muito feliz de estar aqui. A gente tem uma história linda. O Didico teve uma carreira maravilhosa, foi campeão por onde passou, um talento indiscutível. Era mais que a minha obrigação estar aqui e prestigiar a despedida dele, estar junto com a galera. A resenha vai ser boa, os dois vestiários conhecem a galera toda, então vai ser bacana — disse Ronaldo, destacando a grandiosidade do momento e o legado de Adriano.

Além dos campos, a amizade entre os dois também deixou histórias memoráveis, como quando Adriano ficou hospedado na casa de Ronaldo durante um período difícil.

— Eu lembro que quando eu me machuquei, o Didico chegou e ficou lá em casa enquanto eu não achava uma casa pra ele. Lembro que ele acabou com a minha adega inteira, com os vinhos todos. Depois eu não posso falar o censurado, né? — brincou o Fenômeno, relembrando o episódio com bom humor, uma marca das relações entre grandes ícones do esporte.

Adriano foi parte essencial da linhagem de centroavantes que marcaram época no futebol brasileiro, uma tradição que inclui nomes como Careca, Romário e o próprio Ronaldo.

— Cara, o Didico representa essa escola de centroavante nossa, brasileira, que fizemos história fora do Brasil. É uma pena que essa posição agora tá bem abandonada. A gente precisa dos centroavantes de volta, os matadores pra fazer gol. Mas o Didico representou muito bem essa galera toda e deixou esse legado. Agora são as novas gerações que têm que continuar escrevendo essa linda história — afirmou Ronaldo, exaltando a importância do amigo para a história do futebol.

Adriano durante sua passagem pela Inter de Milão (Foto: DAMIEN MEYER/AFP)<br>

Mas Adriano não se destacou apenas pelos gols ou pela força em campo. Ronaldo também ressaltou a generosidade e a pureza do Imperador.

— O Didico é um cara de um coração enorme. Você vê a bondade dele, a relação dele com a comunidade dele. É um cara sensacional. Acho que a pureza dele nos enche de orgulho. Um cara muito do bem e que teve uma história linda no futebol — disse Ronaldo, emocionado.

No entanto, a carreira de Adriano também foi marcada por desafios, especialmente a dor da perda do pai, que impactou profundamente sua vida pessoal e profissional.

— Ele começou a sofrer muito com a perda do pai dele. Realmente, a carreira de jogador, quando vai pra fora, é uma dificuldade. É uma solidão. Tudo é diferente. E a gente, jovem, passando por essa dificuldade toda… Ele teve muito mérito de conseguir todas as conquistas que teve na carreira — reconheceu Ronaldo.