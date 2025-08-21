menu hamburguer
Grêmio

Marcos Rocha releva idade avançada e dá ao Grêmio receita aprendida no Palmeiras

Lateral direito foi apresentado oficialmente pelo Tricolor Gaúcho

Marcos Rocha no Grêmio. (Foto: Nícolas Wagner/Grêmio FBPA)
imagem cameraMarcos Rocha em sua apresentação no Grêmio. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)
Nícolas Wagner
Porto Alegre (RS)
Dia 21/08/2025
14:28
  • Mais Notícias

O Grêmio apresentou, no início da tarde desta quinta-feira (21), o lateral direito Marcos Rocha. O jogador de 36 anos relevou sua idade avançada, que foi motivo de críticas quando seu nome foi anunciado pelo Tricolor Gaúcho, na noite de segunda-feira (18).

— Muito tranquilo em relação a minha idade, à minha parte física, minha parte mental. Quando tive a primeira proposta do Grêmio, deu um frio da barriga. Quando você está sentindo isso, é sinal de que você ainda tem algo a acrescentar dentro do futebol — garantiu Marcos Rocha, que assinou contrato com o Grêmio até dezembro de 2026, e disse não pensar em aposentadoria.

'O Palmeiras investiu muito nas categorias de base', lembra Marcos Rocha

Marcos Rocha deixou o Palmeiras após sete temporadas e meia, e 12 títulos conquistados. O lateral direito deu a receita, em sua entrevista coletiva de apresentação, para o Grêmio replicar o sucesso de seu ex-clube.

— O Grêmio tem tudo para que isso possa acontecer. Está se reestruturando. O Palmeiras foi um clube que investiu muito nas categorias de base. Hoje, você pode ver, as vendas que o Palmeiras faz com jogadores jovens, de 17, 18 anos, são vendas astronômicas — lembrou.

— O Grêmio sempre foi um clube, também, que revelou bastantes jogadores. É importante retomar esses investimentos nas categorias de base, para que eles possam estar alimentando a equipe profissional — frisou.

Se, no Palmeiras, Marcos Rocha ajudou, com sua experiência, o desenvolvimento de jogadores como Endrick e Estêvão, o lateral direito revelou que já conversou com Alysson e Riquelme, jovens destaques oriundos das categorias de base do Grêmio. O novo camisa 14 gremista também mirou seu primeiro objetivo pelo clube: vaga na Libertadores 2026.

Marcos Rocha em seu primeiro treinamento pelo Grêmio. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)
Marcos Rocha em seu primeiro treinamento. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

