Adriano chora e exalta amigos: ‘conhecem meu coração’

Adriano, o Imperador, faz sua despedida oficial do futebol nesta tarde. E o ex-jogador disse não acreditar na quantidade de amigos que ele conseguiu reunir neste domingo, 15, para a “Última batalha do Imperador”, no Maracanã.

— Cara, é de verdade, não é piada. Eu digo isso do fundo do coração. Não tô nem acreditando, pelo amor de Deus. Depois de tanto tempo, rever meus amigos é emocionante. Eles conhecem meu coração e sabem o meu jeito. Eu sou grosso, mas também muito verdadeiro. É emocionante. Eles fazem parte da minha vida. Sabem o que eu passei, o quanto eu lutei. Ver todos eles aqui é muito especial — declarou Adriano, em entrevista ao “SporTV”.

Adriano Imperador fez sua última partida oficial há oito anos, no dia 14 de maio de 2016. Ele entrou em campo pelo Miami United contra o Las Vegas City. Aos 42 anos, o ex-atacante e ídolo rubro-negro decidiu juntar grandes amigos e ex-companheiros da carreira para se despedir oficialmente do futebol.

Adriano em jogo contra o Grêmio (REUTERS/Sergio Moraes/BRAZIL SPORT SOCCER)

O ex-atacante disse também ter ficado surpreso em rever suas principais referências no futebol.

— Eu não tô nem acreditando, meu irmão. Meu ídolo sempre foi o Zico. O Romário e o Ronaldo também marcaram minha vida. Quando eu cheguei na Inter de Milão, o Ronaldo abriu as portas pra mim. São lágrimas de felicidade e amor. Quem me conhece sabe o meu coração e tudo que passei — disse um emocionado Adriano.

Revelado pelo Flamengo, Adriano também se tornou ídolo na Itália, mais precisamente na Inter de Milão, quando ganhou o apelido de Imperador. Além do time italiano e carioca, o craque também acumula outras equipes na carreira, como Fiorentina, Roma, São Paulo, Corinthians e Athletico-PR.

Pela Seleção, o ex-atacante disputou a Copa do Mundo de 2006. Ele contribuiu com dois gols em seis partidas jogadas. No entanto, as melhores atuações de Adriano com a camisa do Brasil foram na Copa América de 2004 e Copa das Confederações de 2005.