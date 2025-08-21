Botafogo comunica demissão de diretor das categorias de base ex-CBF
Novo gestor para a pasta da SAF será anunciado em breve
O Botafogo comunicou nesta quinta-feira (21) a demissão de Erasmo Damiani, diretor de futebol de base. De acordo com a SAF, a decisão faz parte do processo de reestruturação das categorias de base e um novo chefe para a pasta será anunciado em breve.
Erasmo Damiani chegou ao Botafogo no mês de março com Dennys Dilettoso, coordenador de captação, como grande contratação para reformulação do projeto das equipes jovens. Ex-dirigente da CBF, na coordenação da Seleção no primeiro ouro olímpico, em 2016, o profissional estava no Atlético-MG.
Na época, Erasmo estava sem diretor de base desde a saída de Léo Coelho, que assumiu função no futebol profissional, no começo do ano. Atualmente, Léo é diretor de coordenação de futebol da SAF.
Resultados do Botafogo na base
Principal time da base, o elenco sub-20, sob o comando de Rodrigo Bellao, não foi bem no Brasileirão da categoria, terminando apenas na 12ª colocação, fora da zona de classificação (oito primeiros). A campanha foi de sete vitórias, cinco empates e sete derrotas. Em 2025, a equipe conquistou o título da Copa Rio e foi vice do OPG.
Já no sub-17, geração que vem chamando atenção por talentos como Miguel Caldas e Artur Novaes, a campanha o Brasileirão também é ruim. O Botafogo ocupa apenas a 15ª colocação, com 18 pontos, tendo campanha de cinco vitórias, três empates e sete derrotas. Apenas os oito primeiros avançam ao mata-mata de quartas de final e as chances são pequenas.
