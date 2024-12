Adriano ou Gabigol? Angelim crava quem é mais ídolo no Flamengo

Herói de título no Flamengo, Ronaldo Angelim cravou quem é mais ídolo do clube: Adriano Imperador ou Gabigol. A reportagem do Lance! conversou com o zagueiro na zona mista da do jogo de despedida do Adriano, neste domingo (5), no Maracanã.

- Mais ídolo? Adriano. Gabigol ganhou mais títulos. Mas de comportamento, de agilidade. Eu fiz o gol também no título, mas isso não quer dizer nada. O Adriano é muito mais... O que vale é o tamanho do jogador para mim. Como disse, o Gabigol tem feito os gols importantes do título, mas o gol pelo tamanho do jogador, a história do título. Em comparação, se o Adriano jogasse no time que o Gabigol joga hoje, se o Gabigol fez aí de 5, 6 títulos, o Adriano faria de 10, 20. O Adriano é muito mais jogador. Se você for perguntar, quem decidiu, quem decidiu, foi o Gabigol.

O jogador foi entrevistado na zona mista montada no Maracanã para receber os convidados de Adriano Imperador para o seu jogo de despedida, neste domingo (5). O ex-atacante fez história com as camisas do Flamengo, Inter de Milão e Seleção Brasileira.

Adriano em ação com a camisa do Flamengo (Foto: Julio Cesar Guimaraes/Lancepress!)

Estrelas do Flamengo e do mundo confirmadas

Para oficializar seu adeus, Adriano Imperador reunirá grandes nomes do futebol do Brasil e do mundo. A partida será disputada por ex-jogadores que já vestiram a camisa do Flamengo e também que atuaram na Itália no mesmo time ou em adversários que o craque. Ele irá atuar em cada tempo por uma equipe.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Time do Flamengo: Zico, Romário, Diego Ribas, Petkovic, Júlio César, Djalminha, Léo Moura, Zé Roberto, Beto, Athirson, Ronaldo Angelim, Toró, Edílson, Emerson Sheik, Reinaldo, Denílson, Juan (zagueiro), Zinho e Vágner Love.

Time da Itália: Ronaldo Fenômeno, Materazzi, Córdoba, Gamarra, Burdisso, David Pizarro, Fábio Júnior, Aldair, Dida, César, Gilberto, Zé Elias e Fábio Simplício