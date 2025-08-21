Matheus Gonçalves desfalca treino do Flamengo sub-20 antes do Mundial
Meia-atacante desce do profissional para reforçar a equipe, mas vira dúvida
O sub-20 do Flamengo treinou no CT Ninho do Urubu nesta quinta-feira (21), dois dias antes da decisão do Mundial da categoria, contra o Barcelona, no Maracanã. A principal notícia da atividade foi a ausência de Matheus Gonçalves, que desceu do profissional para a base a fim de ganhar minutos e reforçar a equipe na disputa do torneio intercontinental.
O meia-atacante foi liberado do treino em campo com os companheiros por conta de desconforto na coxa direita; ele fez apenas tratamento na fisioterapia. Por enquanto, o clube não confirmou lesão do jogador, que será reavaliado na sexta-feira (22).
O Lance! esteve presente no CT e acompanhou os primeiros 15 minutos da atividade no gramado. O treino foi divido em dois grupos: o sub-20A, com os atletas já firmados na categoria, e o e sub-20B, jogadores recém-chegados ou sem espaço. Apesar da ausência de Matheus Gonçalves, outros destaques do Rubro-Negro como Lorran e Daniel Sales participaram do treinamento.
O trabalho começou uma conversa com técnico Bruno Pivetti, que detalhou as atividades em uma prancheta. Posteriormente, os jogadores realizaram uma atividade de bobinho. Nos últimos instantes da atividade que a imprensa teve acesso, o grupo correu pelo campo com rotação de pernas e outros movimentos de aquecimento.
Confira fotos do treino do Flamengo sub-20 antes de enfrentar o Barcelona pelo Mundial
