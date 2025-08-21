menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFlamengo

Matheus Gonçalves desfalca treino do Flamengo sub-20 antes do Mundial

Meia-atacante desce do profissional para reforçar a equipe, mas vira dúvida

Treino Flamengo sub-20 Mundial Barcelona
imagem cameraTreino Flamengo sub-20 antes da disputa do Mundial da categoria, contra o Barcelona (Foto: Lucas Bayer / Lance!)
6d94f20e-a857-4d17-b0ff-f8edf95e23a1_Foto_Lucas-Bayer-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
WhatsApp-Image-2024-05-06-at-12.02.08-aspect-ratio-1024-1024
Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 21/08/2025
17:06
  • Matéria
  • Mais Notícias

O sub-20 do Flamengo treinou no CT Ninho do Urubu nesta quinta-feira (21), dois dias antes da decisão do Mundial da categoria, contra o Barcelona, no Maracanã. A principal notícia da atividade foi a ausência de Matheus Gonçalves, que desceu do profissional para a base a fim de ganhar minutos e reforçar a equipe na disputa do torneio intercontinental.

O meia-atacante foi liberado do treino em campo com os companheiros por conta de desconforto na coxa direita; ele fez apenas tratamento na fisioterapia. Por enquanto, o clube não confirmou lesão do jogador, que será reavaliado na sexta-feira (22).

O Lance! esteve presente no CT e acompanhou os primeiros 15 minutos da atividade no gramado. O treino foi divido em dois grupos: o sub-20A, com os atletas já firmados na categoria, e o e sub-20B, jogadores recém-chegados ou sem espaço. Apesar da ausência de Matheus Gonçalves, outros destaques do Rubro-Negro como Lorran e Daniel Sales participaram do treinamento.

O trabalho começou uma conversa com técnico Bruno Pivetti, que detalhou as atividades em uma prancheta. Posteriormente, os jogadores realizaram uma atividade de bobinho. Nos últimos instantes da atividade que a imprensa teve acesso, o grupo correu pelo campo com rotação de pernas e outros movimentos de aquecimento.

Confira fotos do treino do Flamengo sub-20 antes de enfrentar o Barcelona pelo Mundial

Lorran treino Flamengo sub-20 Mundial Barcelona
Lorran treino Flamengo sub-20 antes da disputa do Mundial da categoria, contra o Barcelona (Foto: Lucas Bayer / Lance!)
Treino Flamengo sub-20
Treino Flamengo sub-20 antes da disputa do Mundial da categoria, contra o Barcelona (Foto: Lucas Bayer / Lance!)
Treino Flamengo sub-20 Mundial
Treino Flamengo sub-20 antes da disputa do Mundial da categoria, contra o Barcelona (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

