Romário: ‘Serei um guerreiro disposto a ajudar Adriano Imperador’

O jogo de despedida de Adriano Imperador, neste domingo (15), reúne lendas do Flamengo, da Seleção Brasileira e do futebol italiano, e entre os ídolos de outrora está o baixinho Romário. Um dos grandes nomes do Tetra, o hoje senador da República enalteceu Adriano e disse que teria feito uma dupla “de muitos gols”, caso eles tivessem atuados juntos.

— Faríamos muitos gols. Com certeza a gente ajudaria o Flamengo a ganhar muitos títulos. Infelizmente, a gente não teve essa oportunidade. Hoje (domingo) vai ser a primeira oportunidade de eu poder jogar ao lado do Adriano com a camisa do Flamengo. Na despedida do Imperador, na última batalha. Eu serei um guerreiro disposto a ajudá-lo.

O jogo também terá a presença de Ronaldo Fenômeno, que irá atuar no time das lendas do futebol italiano. Romário também projetou como teria sido sua carreira caso o trio de ataque do passado tivesse sido formado por ele, Adriano Imperador e Ronaldo.

— Se eu jogasse com esses caras na minha época, em vez de fazer 1.003, 1.002, eu faria dois mil gols, com certeza.

Romário diz que Gabigol tem ‘muito amor’ pelo Flamengo

Antes do jogo de despedida de Adriano, o baixinho também falou sobre Gabigol, que teve seu jogo de despedida do Flamengo na última rodada do Brasileirão.

— Tenho certeza que ele foi um adeus, foi um até logo. Pelo que eu conheço ele, pelo carinho e vontade que a gente fala do Flamengo em relação a ele. Ele tem muito amor pelo Flamengo — considerou Romário.

— As coisas poderiam ter sido conduzidas de uma outra forma, acabaram não sendo. Ele a princípio vai sair mesmo, mas a gente nunca sabe. Tem uma nova diretoria, pode ter uma nova conversa… Mas para onde ele for, eu tenho certeza que vai ser a melhor escolha dele. Ele é um cara que merece ser feliz. É um artilheiro, está entre os três maiores ídolos da história do Flamengo.