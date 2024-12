Adriano Imperador divide idolatria no Flamengo com Gabigol, dizem torcedores

Pessoas com a camisa do Flamengo, da Internazionale, da Seleção Brasileira ou até mesmo trajando alguma réplica da icônica camiseta branca com a inscrição (à caneta) “que Deus perdoe essas pessoas ruins”. Assim está o entorno do Maracanã a poucas horas do início do jogo que marcará oficialmente a despedida de Adriano Imperador dos gramados. O jogo acontece às 17h (de Brasília) deste domingo.

A partida festiva, que reúne lendas do Flamengo e da Itália, leva ao Maracanã públicos distintos e de diferentes gerações. A reportagem do Lance! encontrou avô, pai e filho próximos a um dos portões do acesso, que colocaram Adriano Imperador apenas abaixo de Zico na história do Flamengo — mas empatado com outro ídolo recente.

— O auge do Adriano, comparando com o auge do Gabigol, eu sou Adriano. Mas, no Flamengo, não tem jeito, é Gabigol — disse o pai.

— Mas o Adriano tem esse espírito de guerreiro. Imperador mesmo. Aquele ano, 2009, que fomos campeões brasileiros. Aquilo não sai da memória, como outros momentos também — ponderou o avô.

Torcedor veste camiseta icônica antes da despedida Adriano Imperador (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Romário e Ronaldo Fenômeno no jogo de Adriano Imperador

Revelado pelo Flamengo, Adriano foi um dos grandes responsáveis pelo título rubro-negro do Brasileirão de 2009, mas acumulou passagens marcantes também pela Seleção Brasileira e pela Inter de Milão, onde ganhou o apelido de Imperador.

Por causa disso, o jogo que marcará sua despedida oficial dos gramados irá reunir lendas que atuaram no Brasil, seja pela Seleção ou pelo Flamengo, e na Itália. Entre os jogadores que estarão no jogo de despedida de Adriano Imperador estão Zico, Romário, Ronaldo Fenômeno, Júlio César, Djalminha, Reinaldo, Materazzi, Córdoba, Gamarra e Dida.

