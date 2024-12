Substituto de Gabigol? Vágner Love cava retorno ao Flamengo

Ex-jogador do Flamengo, Vágner Love está em fim de contrato com o Avaí e pode não seguir no clube de Santa Catarina. O atacante foi questionado na zona mista da despedida de Adriano Imperador, no Maracanã, sobre um retorno ao Rubro Negro.

- Bate uma saudade com certeza, sem dúvida nenhuma. Aqui é o maior palco do futebol do mundo, então eu sou um cara privilegiado por ter tido a oportunidade de jogar aqui muitas vezes. A gente está aí (se o Flamengo quiser). Se quiser, o Love está na área.

Dupla de Love com Adriano no Flamengo

Questionado sobre a dupla que formou com Adriano no Rubro Negro, o "Império do Amor", Love mencionou que a parceira foi intensa, apesar de curta.

- Se não foi a melhor dupla do século, foi uma das melhores, sem dúvida nenhuma. Apesar de ter sido pouco tempo, foi tudo muito intenso. Fizemos muitos gols juntos, então acredito que a gente esteja aí dentro de um top 10.

O jogador foi entrevistado na zona mista montada no Maracanã para receber os convidados de Adriano Imperador para o seu jogo de despedida, neste domingo (5). O ex-atacante fez história com as camisas do Flamengo, Inter de Milão e Seleção Brasileira.

Estrelas confirmadas

Para oficializar seu adeus, Adriano Imperador reunirá grandes nomes do futebol do Brasil e do mundo. A partida será disputada por ex-jogadores que já vestiram a camisa do Flamengo e também que atuaram na Itália no mesmo time ou em adversários que o craque. Ele irá atuar em cada tempo por uma equipe.