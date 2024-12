Léo Moura avalia temporada de Wesley no Flamengo

Ídolo do Flamengo, Léo Moura avaliou a evolução de Wesley, lateral direito do Rubro Negro. O jovem jogador teve destaque no fim da temporada de 2024 e foi elogiado por torcedores. Dessa vez, quem julgou o desempenho foi umas das maiores referências da história da lateral direita do clube.

- Eu, como torcedor, como Rubro-Negro, fico feliz por essa evolução. Acho que o Wesley é um talento, cada jogo, cada momento vai melhorar. E o que ele tem feito de poder corrigir os próprios erros de repente no jogo que está assistindo, isso para ele vai ser muito importante. Então a gente fica feliz pela evolução e só quem tem a ganhar é o torcedor rubro negro - disse Léo Moura.

O jogador foi entrevistado na zona mista montada no Maracanã para receber os convidados de Adriano Imperador para o seu jogo de despedida, neste domingo (5). O ex-atacante fez história com as camisas do Flamengo, Inter de Milão e Seleção Brasileira.

Estrelas do Flamengo e do mundo confirmadas

Para oficializar seu adeus, Adriano Imperador reunirá grandes nomes do futebol do Brasil e do mundo. A partida será disputada por ex-jogadores que já vestiram a camisa do Flamengo e também que atuaram na Itália no mesmo time ou em adversários que o craque. Ele irá atuar em cada tempo por uma equipe.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Time do Flamengo: Zico, Romário, Diego Ribas, Petkovic, Júlio César, Djalminha, Léo Moura, Zé Roberto, Beto, Athirson, Ronaldo Angelim, Toró, Edílson, Emerson Sheik, Reinaldo, Denílson, Juan (zagueiro), Zinho e Vágner Love.

Time da Itália: Ronaldo Fenômeno, Materazzi, Córdoba, Gamarra, Burdisso, David Pizarro, Fábio Júnior, Aldair, Dida, César, Gilberto, Zé Elias e Fábio Simplício.