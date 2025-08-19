Coritiba vive impasse e cogita rescisão com fornecedora de material esportivo
Diadora e Bomache geram reclamações no Coxa
- Matéria
- Mais Notícias
O Coritiba cogita rescindir o contrato com a fornecedora de material esportivo para a próxima temporada. A Diadora, que retornou oficialmente em junho do ano passado, não tem cumprido as expectativas da diretoria alviverde.
Relacionadas
- Futebol Nacional
Líder da Série B, Coritiba faz campanha e projeta público recorde contra o Remo
Futebol Nacional19/08/2025
- Futebol Nacional
Lucas Ronier marca dois golaços e desabafa no Coritiba: ‘Apenas uma fase ruim’
Futebol Nacional18/08/2025
- Futebol Nacional
Coritiba acerta com atacante que disputou o Mundial de Clubes
Futebol Nacional15/08/2025
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
O grande entrave do Coxa é com a Bomache, empresa que produz os materiais da marca italiana no Brasil. A fábrica já atende o time paranaense desde 2019, quando produzia para a fornecedora própria do Coritiba, a 1909.
A principal reclamação do clube é que a quantidade entregue ao varejo não é suficiente, com desabastecimento frequente nas próprias lojas do Coxa. O "Dia dos Pais", em 10 de agosto, gerou muita reclamação da torcida nos locais e nas redes sociais pela falta de peças.
O atraso no lançamento dos uniformes de treino é outro ponto citado, já que existe a entrega de uma nova peça programada para menos de dois meses. Em outubro, a Diadora ainda tem que distribuir o "Manto da Glória", camisa desenhada através de concurso, para torcedores que compraram entre 26 de março e 8 de abril.
Nos canais oficiais do Coxa, já é possível reparar que a empresa italiana parou de ser destacada. A citação para a marca, até mesmo em divulgação de camisas e uniformes, é praticamente nula.
Por conta desse cenário, o Coritiba estuda medidas comerciais e jurídicas em relação à Diadora e Bomache. A hipótese de encerrar a parceria para 2026 não é descartada.
Diadora tem problema em outro clube
O ABC é outro time que também reclama da falta de abastecimento de materiais da Diadora. Na segunda-feira (18), a marca italiana se defendeu nas redes sociais para justificar a regularização do fornecimento.
A empresa afirma que, desde o final de julho, a gestão de fornecimento foi reformulada integralmente para solucionar os problemas ocorridos desde o lançamento. A promessa é de que o fornecimento estará plenamente regularizado em setembro.
Diadora e Coritiba
O Coritiba anunciou a Diadora como nova fornecedora em 4 de março de 2024, mas a marca italiana estreou a coleção em junho. A empresa já tinha feito parceira com o Coxa entre 2006 e 2007.
O contrato do clube com a Diadora vai até março de 2029, em um acordo de cinco anos.
Jogos do Coritiba na Série B
O Coritiba retomou a liderança da Série B, chegou a 42 pontos e ultrapassou o Goiás, que tem 41 pontos e perdeu o clássico para o Vila Nova. Chapecoense (37) e Novorizontino (36) completam o grupo de acesso.
Próximo adversário, o Remo é o quinto colocado, primeiro time fora do G-4, com 34 pontos. O jogo acontece no sábado (23), às 16h (de Brasília), pela 23ª rodada, no Couto Pereira.
- Coritiba x Remo: sábado (23), às 16h, Couto Pereira
- Operário-PR x Coritiba: sexta (29), às 19h, Germano Krüger
- Coritiba x Ferroviária: sexta (5), às 21h30, Couto Pereira
- Matéria
- Mais Notícias