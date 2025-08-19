Coritiba vive impasse e cogita rescisão com fornecedora de material esportivo

O Coritiba cogita rescindir o contrato com a fornecedora de material esportivo para a próxima temporada. A Diadora, que retornou oficialmente em junho do ano passado, não tem cumprido as expectativas da diretoria alviverde.

O grande entrave do Coxa é com a Bomache, empresa que produz os materiais da marca italiana no Brasil. A fábrica já atende o time paranaense desde 2019, quando produzia para a fornecedora própria do Coritiba, a 1909.

A principal reclamação do clube é que a quantidade entregue ao varejo não é suficiente, com desabastecimento frequente nas próprias lojas do Coxa. O "Dia dos Pais", em 10 de agosto, gerou muita reclamação da torcida nos locais e nas redes sociais pela falta de peças.

O atraso no lançamento dos uniformes de treino é outro ponto citado, já que existe a entrega de uma nova peça programada para menos de dois meses. Em outubro, a Diadora ainda tem que distribuir o "Manto da Glória", camisa desenhada através de concurso, para torcedores que compraram entre 26 de março e 8 de abril.

Nos canais oficiais do Coxa, já é possível reparar que a empresa italiana parou de ser destacada. A citação para a marca, até mesmo em divulgação de camisas e uniformes, é praticamente nula.

Por conta desse cenário, o Coritiba estuda medidas comerciais e jurídicas em relação à Diadora e Bomache. A hipótese de encerrar a parceria para 2026 não é descartada.

Diadora tem problema em outro clube

O ABC é outro time que também reclama da falta de abastecimento de materiais da Diadora. Na segunda-feira (18), a marca italiana se defendeu nas redes sociais para justificar a regularização do fornecimento.

A empresa afirma que, desde o final de julho, a gestão de fornecimento foi reformulada integralmente para solucionar os problemas ocorridos desde o lançamento. A promessa é de que o fornecimento estará plenamente regularizado em setembro.

Diadora e Coritiba

O Coritiba anunciou a Diadora como nova fornecedora em 4 de março de 2024, mas a marca italiana estreou a coleção em junho. A empresa já tinha feito parceira com o Coxa entre 2006 e 2007.

O contrato do clube com a Diadora vai até março de 2029, em um acordo de cinco anos.

A camisa 2 do Coritiba, feita pela Diadora, em 2025. Foto: Julio Bernardo/Coritiba

Jogos do Coritiba na Série B

O Coritiba retomou a liderança da Série B, chegou a 42 pontos e ultrapassou o Goiás, que tem 41 pontos e perdeu o clássico para o Vila Nova. Chapecoense (37) e Novorizontino (36) completam o grupo de acesso.

Próximo adversário, o Remo é o quinto colocado, primeiro time fora do G-4, com 34 pontos. O jogo acontece no sábado (23), às 16h (de Brasília), pela 23ª rodada, no Couto Pereira.