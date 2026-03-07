De saída do Nottingham Forest, Edu Gaspar comenta possibilidade de ir para o Flamengo

O departamento de futebol do Flamengo pode passar por mudanças importantes nas próximas semanas. Após a demissão do técnico Filipe Luís, que deixou o cargo depois de dois vice-campeonatos nos primeiros meses de 2026, a pressão interna também passou a recair sobre o diretor de futebol José Boto. Nos bastidores, a diretoria avalia uma saída do dirigente e possíveis substitutos para o cargo.

Entre os nomes analisados pelo presidente rubro-negro Luiz Eduardo Baptista, o Bap, está o de Edu Gaspar, ex-dirigente do Arsenal e que está de saída do Nottingham Forest, da Premier League. O brasileiro foi contratado em julho de 2025 para atuar como Diretor Global de Futebol do clube inglês, mas deve deixar o cargo após apenas oito meses.

Procurado pelo Lance!, Edu preferiu adotar um tom cauteloso ao comentar a possibilidade de trabalhar no Flamengo.

- Ainda estou trabalhando no grupo e não posso, no momento, me comprometer com nada - afirmou o dirigente.

Edu Gaspar já foi diretor de futebol do Arsenal (Foto: Divulgação/Arsenal)

Carreira de Edu Gaspar

Revelado nas categorias de base do Corinthians, Edu construiu uma carreira sólida como volante antes de se tornar dirigente. Ele estreou profissionalmente em 1998 e permaneceu no clube até 2001, período em que conquistou títulos importantes, como os Campeonatos Brasileiros de 1998 e 1999, o Paulista de 1999 e o Mundial de Clubes da FIFA de 2000.

Em janeiro de 2001, foi vendido ao Arsenal por cerca de 9 milhões de euros. No clube inglês, atuou por cinco temporadas e fez parte de um período vitorioso, conquistando duas Premier Leagues (2001–02 e 2003–04), três Copas da Inglaterra (2001–02, 2002–03 e 2004–05) e duas Supercopas da Inglaterra (2003 e 2004).

Após deixar o Arsenal, em 2005, Edu acertou com o Valencia, da Espanha. No entanto, uma sequência de lesões atrapalhou sua passagem pelo clube espanhol, e o volante acabou retornando ao Corinthians em 2009, onde encerrou a carreira.

Depois de se aposentar dos gramados, Edu iniciou sua trajetória como dirigente no próprio Corinthians. No clube paulista, participou da gestão que conquistou a Copa Libertadores de 2012, o Campeonato Paulista de 2013, a Recopa Sul-Americana de 2013 e o Campeonato Brasileiro de 2015.

Edu Gaspar na época em que era diretor de futebol do Corinthians (Foto: LANCE!TV)

Em 2016, a convite do técnico Tite, assumiu o cargo de coordenador técnico das seleções masculinas da CBF. Durante sua passagem, participou do processo que culminou no título da Copa América de 2019.

O bom trabalho chamou a atenção do Arsenal, que o anunciou como diretor técnico em julho de 2019. Edu permaneceu no clube londrino até 2024, participando da reformulação do departamento de futebol dos Gunners.

Já em julho de 2025, foi anunciado como Diretor Global de Futebol do Nottingham Forest, função que ocupou por menos de um ano.

Possível mudança no Flamengo

Enquanto o Flamengo avalia os próximos passos no departamento de futebol, o nome de Edu Gaspar ganha força internamente por seu perfil internacional e experiência em grandes instituições do futebol.

Apesar disso, ainda não há confirmação oficial sobre negociações. Nos bastidores, a diretoria rubro-negra segue analisando cenários antes de tomar uma decisão definitiva sobre o futuro do cargo atualmente ocupado por José Boto.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.