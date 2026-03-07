Apesar de a janela de transferências internacional ter sido encerrada na última terça-feira (3), o Vasco ainda pode contratar jogadores que estejam livres no mercado ou atuando no futebol brasileiro até o dia 27 de março. No momento, a principal prioridade da diretoria é reforçar a posição de volante.

continua após a publicidade

➡️ Vasco x Palmeiras: confira informações sobre ingressos para o jogo em São Januário

Mesmo antes da saída do técnico Fernando Diniz, o Gigante da Colina já monitorava opções para o setor. No entanto, com a demissão do treinador e a busca por um substituto, as negociações foram momentaneamente "congeladas". Agora, com Renato Gaúcho no comando do elenco cruz-maltino, o clube volta a avaliar nomes que possam aumentar a profundidade da posição dentro do grupo.

➡️ Aposte em partidas do Vasco no Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

continua após a publicidade

A tendência é que o clube mantenha a linha de mercado adotada pelo diretor de futebol Admar Lopes: priorizar jogadores sem contrato ou acordos por empréstimo, preferencialmente com opção — ou até obrigação — de compra vinculada ao cumprimento de metas.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Vasco

Pensando nesse cenário, o Lance! reuniu alguns jogadores que se encaixam na realidade financeira e esportiva do clube e que podem surgir como boas alternativas para reforçar o elenco vascaíno.

continua após a publicidade

Wallace (30 anos) - Cruzeiro

Especulado no Vasco após a chegada de Renato Gaúcho, que já trabalhou com o alteta, o volante Wallace, do Cruzeiro, tem um estilo de jogo marcado principalmente pela consistência defensiva, leitura tática e intensidade na marcação. Ele atua geralmente como primeiro volante, sendo responsável por proteger a defesa e equilibrar o meio-campo. O jogador não tem tido muitas oportunidades no clube mineiro, mas segundo a apuração do Lance! não existem conversas para a chegada do jogador até o momento.

Wallace durante treino do Cruzeiro (Foto: Gilson Lobo/Agif/Gazeta Press)

Mandaca (24 anos) - Juventude

O volante Mandaca, do Cruzeiro, tem um estilo de jogo mais dinâmico e versátil no meio-campo, atuando normalmente como segundo volante. Ele combina participação defensiva com chegada ao ataque, sendo um jogador de bastante mobilidade. O jogador é destaque do Alviverde, que em 2026 vai disputar a Série B, por isso o Vasco precisaria fazer uma boa proposta para tirar o atleta da equipe.

Mandaca em campo pelo Juventude (Foto: Guilherme Dionizio/Código19/Gazeta Press)

Zé Victor (25 anos) - Portuguesa-SP

O Vasco também pode apostar em um dos destaques da Portuguesa no Paulistão. Autor de um golaço contra o Corinthians nas quartas de final da competição, o volante de 25 anos está emprestado pelo Maringá e tem vínculo com o time rubro-verde apenas até o dia 12 de março. Zé Vitor foi titular em todas as partidas da Lusa no estadual.

O jogador chegou ao Canindé no fim de 2025 e se consolidou rapidamente como peça importante da equipe. Além do Maringá, Zé Vitor acumula passagens por Vila Nova, Mirassol e Athletico-PR ao longo da carreira.

Zé Victor em campo pela Portuguesa (Foto: Léo Barrilari/GazetaPress)

Felipe Amaral (22 anos) - América-MG

O América Mineiro tem no Felipe Amaral um volante jovem que vem ganhando espaço como titular e chamando atenção pela consistência no meio-campo. Ele é primeiro volante de origem, mas tem características que permitem atuar também como segundo volante dependendo do esquema.

Felipe Amaral em campo pelo América-MG (Foto: Diogo Reis/Agif/Gazeta Press)

Léo Naldi (24 anos) - Novorizontino

Titular da equipe que surpreendeu e chegou à final do Campeonato Paulista, Léo Naldi ganhou destaque pelo desempenho no meio-campo. Revelado pela Ponte Preta, o volante voltou a atuar ao lado de Felipe Amaral, com quem formou dupla no clube campineiro no início da carreira.

Jogador de perfil equilibrado, Naldi alia capacidade de marcação com boa qualidade na saída de bola. O volante se destaca pela precisão nos passes verticais, leitura de jogo e participação na construção das jogadas desde o campo de defesa, sendo uma das peças importantes da equipe na campanha no Campeonato Paulista.

Léo Naldi em campo pelo Novorizontino (Foto: Raphael Marques/PXIMAGES)

Para acompanhar as notícias do Vasco, siga o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.