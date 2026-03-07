Zubeldía x Jardim: Fluminense e Flamengo chegam à final em momentos opostos

A final do Campeonato Carioca, neste domingo (8), no Maracanã, colocará frente a frente dois treinadores em momentos distintos de trabalho. De um lado, Luis Zubeldía, já consolidado no comando do Fluminense e responsável por um dos trabalhos mais consistentes do futebol brasileiro recente. Do outro, Leonardo Jardim, recém-chegado ao Flamengo e que fará justamente em um clássico a sua estreia em decisões pelo novo clube.

O contraste de momentos também se reflete no cenário dos dois clubes. Enquanto o Fluminense chega à final com um modelo de jogo bem definido e consolidado, o Flamengo inicia uma nova fase com a chegada do técnico português, que assume a equipe em meio a mudanças internas e a necessidade de adaptação rápida.

A decisão em jogo único no Maracanã coloca frente a frente duas ideias de jogo diferentes e dois contextos opostos de trabalho.

Zubeldía consolidado Fluminense

No Fluminense, Zubeldía já conseguiu implementar um modelo de jogo claro e competitivo. O time se destaca pela intensidade sem bola, pela pressão pós-perda e pela capacidade de alternar momentos de construção com posse e ataques mais diretos.

A equipe costuma sair jogando desde a defesa, com triangulações e participação ativa dos laterais, Samuel Xavier e Renê, que também ajudam na construção por dentro. Ao mesmo tempo, o time tem como arma frequente a bola longa, explorando a velocidade dos pontas Canobbio e Serna atacando o espaço nas costas da defesa adversária.

No meio-campo, o articulador Acosta funciona como o principal organizador ofensivo, participando das triangulações e encontrando passes para acelerar o jogo. Já os volantes Martinelli e Hércules/Bernal dão sustentação ao sistema, ajudando na pressão alta e na recuperação rápida da posse.

Uma das marcas mais fortes do Fluminense de Zubeldía é justamente a capacidade de recuperar a bola logo após perdê-la. O time pressiona alto, com participação intensa dos homens de frente — John Kennedy, Serna e Canobbio — e costuma sufocar o adversário no campo de defesa.

Esse modelo tem sido ainda mais eficiente no Maracanã. Empurrado pela torcida, o Fluminense mantém uma sequência invicta no estádio desde o ano passado e chega à final com um desempenho consistente como mandante.

Jardim estreia em cenário de caos no Flamengo

Do outro lado, Leonardo Jardim assume o Flamengo em um momento turbulento. O treinador português chega após mudanças recentes no comando técnico e ainda inicia o processo de adaptação de suas ideias ao elenco rubro-negro.

Conhecido por equipes organizadas e compactas, Jardim costuma priorizar um modelo mais reativo. Suas equipes defendem em bloco médio ou baixo, com linhas compactas e marcação zonal, buscando induzir o adversário a jogar pelos lados.

Na fase ofensiva, o português costuma privilegiar transições rápidas e ataques diretos, sem a necessidade de longas sequências de posse. A ideia é acelerar o jogo para chegar rapidamente ao campo rival e explorar os espaços em campo aberto.

Esse estilo, porém, contrasta com o modelo recente do Flamengo, que vinha se destacando por controlar a posse de bola e dominar territorialmente os adversários. A adaptação entre elenco e proposta de jogo é uma das incógnitas neste início de trabalho.

O próprio elenco rubro-negro reconhece o momento de mudança. O volante Jorginho afirmou recentemente que o grupo tenta blindar o ambiente interno diante das turbulências externas, enquanto se adapta às ideias do novo treinador.

Zubeldía e Leonardo Jardim já se enfrentaram uma vez no futebol brasileiro. O duelo ocorreu no Brasileirão de 2025, quando Cruzeiro e Fluminense empataram por 0 a 0.

Na ocasião, o time de Jardim criou mais oportunidades e finalizou mais vezes, enquanto a equipe de Zubeldía teve maior posse de bola e controle do jogo em alguns momentos.

Cruzeiro 0 x 0 Fluminense – Brasileirão 2025

Grandes chances: 3 x 0 Finalizações (no gol): 15 (5) x 8 (3) Posse de bola: 47% x 53% Passes certos: 298 x 331 Entradas no terço final: 58 x 49 Eficiência nos duelos: 59% x 41% Desarmes: 20 x 12

Além das ideias de jogo distintas, o encontro também reflete momentos diferentes das duas comissões técnicas.

Zubeldía chega à final respaldado por um trabalho já consolidado no Fluminense, com identidade clara e resultados consistentes. Jardim, por sua vez, encara o desafio de estrear em uma decisão logo no início de sua trajetória no Flamengo.

Em um clássico que historicamente costuma ser decidido nos detalhes, a final do Carioca também será um teste de estilos: a intensidade e organização já estabelecidas do Fluminense contra o início de um novo projeto rubro-negro.

Fla x Flu decide Carioca 2026 no Maracanã

Fluminense e Flamengo se enfrentam no domingo (8), às 18h (de Brasília), pela final do Campeonato Carioca. Em jogo único no Maracanã, quem vencer ficará com a taça de campeão. A expectativa é de um grande público. A venda dos ingressos começou na manhã desta quarta-feira.

