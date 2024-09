Renato Gaúcho está suspenso de quatro jogos do Grêmio (Foto: Heber Gomes/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 06/09/2024 - 15:25 • Porto Alegre (RS)

O STJD definiu em julgamento realizado nesta sexta-feira (06), que Renato Portaluppi, técnico do Grêmio, deverá cumprir quatro jogos de suspensão no Campeonato Brasileiro. Em abril, o treinador protagonizou uma confusão contra o Bahia, quando retirou seus jogadores do banco de reservas antes da partida acabar.

➡️Renato Gaúcho se pronuncia sobre rumores com o Cruzeiro: ‘Minha cabeça está no Grêmio’

O julgamento se deu devido a confusão ainda na 4ª partida do Campeonato Brasileiro, quando o Grêmio enfrentou o Bahia, na Arena Fonte Nova. Na ocasião, Diego Costa foi expulso no banco de reservas e o cartão irritou o técnico Renato Portaluppi, que abandonou o campo junto dos seus suplentes.

Nathan Fernandes, amarelado já no final da partida, também foi julgado. O atacante, de acordo com a súmula do árbitro Bráulio da Silva Machado, fez um gesto de roubo. Ele, todavia, levou uma partida de suspensão, que já foi cumprida.

➡️Grêmio aproveita parada no Campeonato Brasileiro para recuperar lesionados

A decisão foi tomada pela 3ª Comissão Disciplinar do STJD. O atacante Diego Costa, expulso no jogo, também foi punido, porém com apenas dois jogos. O Grêmio pode recorrer e buscar um efeito suspensivo, até que o caso seja analisado no Pleno do STJD.