Luan Peres escolhe o Santos mesmo com propostas melhores no mercado

Escrito por Lance! • Publicada em 06/09/2024 - 14:20 • Santos

O último reforço anunciado pelo Santos foi o zagueiro, Luan Peres, que retornou ao Peixe após três anos atuando no campeonato estrangeiro. A equipe alvinegra não foi a única que quis a contratação do jogador, que teve uma proposta ainda melhor do Vasco.

Financeiramente, o contrato do time carioca, que ofereceu um salário entre R$700 e R$800 mil, era melhor em relação a santista. Mas Luan optou pela antiga equipe e nunca escondeu seu carinho pelo clube e seu desejo de voltar a morar na cidade litorânea. O zagueiro foi vice-campeão da Libertadores em 2020 pelo Santos e alcançou a marca de 90 jogos e cinco assistências.

O contrato do zagueiro de 30 anos vai até o fim de 2027.

- Voltando para ajudar, infelizmente estamos em uma posição e um lugar que não éramos e não queríamos estar. Agora é momento de reconstrução, ajudar para que ano que vem voltar à Série A e voltar a ser feliz - afirmou o atleta em entrevista para o De Olho no Peixe.

Luan Peres já vestiu a camisa do Portuguesa, Santa Cruz, Red Bull Brasil, Ituano, Ponte Preta, Fluminense e Santos, em sua primeira aparição. Após deixar o Peixe, ele defendeu o Olympique de Marselha (2021-22), da França, e o Fenerbahçe (2023), da Turquia.

Luan Peres deve brigar por posição com Gil, João Basso, Alex e Jair e é o sexto reforço da janela de transferências do Peixe. O clube também contratou o goleiro Renan, os atacantes Wendel Silva, Billy Arce, Yusupha Njie, além do meia-atacante Laquintana.

O Santos volta a jogar neste sábado (7) contra o Brusque, às 16h (horário de Brasília), na Arena Joinville, pela 25° rodada do Campeonato Brasileiro Série B.