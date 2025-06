Imprensa argentina repercute ida de ex-Fortaleza ao Godoy Cruz

Pol Fernández, meio-campista que rescindiu contrato com o Fortaleza no início de junho, foi anunciado como o novo reforço do Godoy Cruz-ARG. A imprensa argentina repercutiu o acerto do atleta, que já tinha atuado pela equipe entre 2015 e 2018.

O anúncio do Godoy Cruz aconteceu no último sábado (28). O "TyC Sports" destacou que o atleta contava com outras propostas, incluindo clubes de fora da Argentina, mas optou pela "esperada volta".

— Após ser liberado do Fortaleza, no Brasil, a diretoria de Bodeguero entrou em contato com o jogador para informá-lo do interesse. O jogador estava inclinado a retornar a Mendoza, apesar de ter várias propostas em aberto, incluindo propostas muito concretas do Vélez, Racing e outros clubes do exterior - mencionou o veículo.

Pol Fernández é o novo reforço do Godoy Cruz (Foto: reprodução/Godoy Cruz)

Ademais, o "Diario Olé" citou que projetos pessoais do jogador estiveram entre os motivos para o retorno ao Godoy Cruz.

— O "Tomba" buscava um jogador experiente para o elenco liderado por Esteban Solari, com um núcleo de jogadores jovens, e o ex-jogador xeneize se encaixava nos requisitos - disse a publicação.

A rescisão do jogador com o Fortaleza foi oficializada no dia 9 de junho. Pouco antes, o argentino de 33 anos já tinha ficado de fora dos relacionados em partidas importantes do Tricolor.

Anunciado pelo Tricolor em janeiro de 2025, Pol Fernández tinha vínculo até 31 de dezembro de 2026. Com um rendimento abaixo do esperado, o atleta recebeu críticas por parte da torcida e, em determinados momentos, chegou a ser vaiado. Foram 25 jogos e três assistências vestindo a camisa do Leão.

