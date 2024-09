Pedro, do Flamengo, realizará cirurgia na próxima semana

Pedro, atacante do Flamengo (Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lucas Borges , supervisionado por Lance! • Publicada em 06/09/2024 - 14:22 • Rio de Janeiro (RJ)

Pedro, atacante do Flamengo, passará por procedimento cirúrgico na próxima semana. O centroavante rompeu o ligamento cruzado do joelho durante atividade com a Seleção Brasileira, na quarta-feira (4), e não jogará mais pela equipe carioca em 2024.

A cirurgia deve ter o acompanhamento dos médicos do Flamengo e ser realizada no Rio de Janeiro. Agora, o centroavante está em processo de desinflamação do local para que possa estar apto ao procedimento.

A CBF, responsável pelos exames iniciais, já está em contato com a diretoria rubro-negra para o envio da documentação e do laudo. Após isso, o Rubro-Negro poderá dar sequência ao processo.

Pedro já havia passado por uma contusão semelhante enquanto usava a camisa do Fluminense. Em 2018, rompeu os ligamentos do joelho direito e precisou de mais de meio ano para a recuperação.

Como reposição, o Flamengo tem no elenco Gabigol e Carlinhos, além de Bruno Henrique, que foi utilizado na função em algumas oportunidades desde 2019. Nomes como Martial e Depay, livres no mercado após o fechamento da janela, também foram ligados ao clube.

Pedro comemora gol com a camisa do Flamengo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)