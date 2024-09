Renato Gaúcho garante que fica no Grêmio até fim de 2024 (Foto: Lucas Uebel / Grêmio)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 06/09/2024 - 11:27 • Porto Alegre (RS)

Em meios a rumores de que Renato Gaúcho estava em contato com o Cruzeiro, o técnico do Grêmio desmentiu a informação. Nesta quinta-feira (5), o comandante do Imortal compartilhou uma nota sobre o assunto.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

No início da semana, em um vídeo para seu canal do youtube, o jornalista Chico Garcia afirmou que o Cruzeiro expressou interesse no comandante do Grêmio, que tem contrato até o fim de 2024, e que houve conversas entre o empresário de Renato Gaúcho e a Raposa.

Em suas redes sociais, Portaluppi garantiu que continuará no Imortal até o fim do seu contrato e que o contato com clube mineiro não aconteceu. Além de afirmar que seu foco está completamente no Grêmio, e no Brasileirão, em que luta para não deixar o Imortal voltar à zona de rebaixamento.

CONFIRA NOTA DE RENATO GAÚCHO:

"Em virtude de tudo que vem sendo dito nos últimos dias, gostaria de esclarecer uma coisa: Não fui procurado pelo Cruzeiro, não me ofereci ao Cruzeiro e meu empresário não me ofereceu ao Cruzeiro. Quem me conhece sabe que esse não é um comportamento meu.

Cruzeiro é um grande clube, fui campeão lá e respeito muito a entidade e os profissionais que estão no clube. Espero que esse assunto esteja encerrado. Minha cabeça está somente no Grêmio e no Campeonato Brasileiro. E vamos brigar até o fim para colocar o nosso clube no lugar mais alto possível da tabela"

➡️Grêmio aproveita parada no Campeonato Brasileiro para recuperar lesionados

Na quarta-feira (4), Alexandre Mattos já havia desmentido as especulações sobre o clube e Renato Gaúcho, em que garantiu que não houve procura da Raposa pelo treinador. O dirigente do Cruzeiro, ainda, afirmou que está "muito satisfeito com aquilo que a gente vê do Seabra.", atual comandante do clube mineiro.