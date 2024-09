Santos tem poucas opções na lateral direita para enfrentar o Brusque

Santos enfrenta o Brusque neste sábado (7) (Foto: Lucas Gabriel Cardoso/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/09/2024 - 15:20 • Joinville, Santa Catarina

O Santos enfrenta problemas na lateral direita do campo por falta de opções para a próxima partida contra o Brusque neste sábado (7), às 16h, na Arena Joinville, pela 25° rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O técnico, Fábio Carille, não conta com JP Chermont e Aderlan.

O Peixe possui quatro opções de laterais no elenco original, mas duas delas estão fora e os outros dois foram vaiados pela torcida no empate contra a Ponte Preta. Aderlan iniciou a temporada como titular mas sofreu uma ruptura total do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e não atua mais nesta temporada.

O sucessor, JP Chermont, foi convocado para atuar na seleção brasileira sub-20 e por isso não será relacionado para o jogo.

Santos tem poucas opções na lateral para o próximo confronto contra o Brusque (Foto: Divulgação / Santos)

Assim, restam as opções com Hayner (que foi titular na última partida mas não fez um bom jogo pela visão do técnico e dos torcedores) e Rodrigo Ferreira. A dupla foi alvo de críticas da torcida, no empate contra a Ponte Preta.

Carille também passa por um momento delicado e já foi cobrado pela diretoria. Em resposta, mostrou ter consciência da instabilidade do Santos. A próxima partida pode ser decisiva para o futuro do treinador no Peixe.