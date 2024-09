Grêmio aproveita parada no Campeonato Brasileiro para recuperar lesionados

Grêmio aproveita semana sem jogos para recuperar lesionados (Foto: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/09/2024 - 16:13 • Rio Grande do Sul

O Grêmio pode contar com novidades no retorno aos gramados - ao menos é o que o clube espera. O Tricolor pretende aproveitar a da Data Fifa e a parada no Campeonato Brasileiro para recuperar jogadores que estão no departamento médico.

Diego Costa é o atleta que está mais próximo do retorno. O técnico Renato Portaluppi já havia comentado sobre o assunto após a derrota para o Atlético-MG, no domingo (1º), quando revelou que o atacante ainda sentia dores.

-O Diego ainda não se sente confiante, sente dores no local, arriscado colocar para jogar, tem que tomar cuidado para não ficar um período maior. Talvez nessa parada possa se recuperar 100%. - disse Renato.

O mesmo acontece com Pavón e Mayk. Com lesões musculares, os jogadores terão tempo hábil para a recuperação. A maior preocupação é na zaga, já que Rodrigo Ely e Jemerson relataram dores musculares antes do jogo contra o Atlético-MG e são dúvida para o retorno, assim como Du Queiroz, com uma lesão no pé.

O Tricolor se reapresentou na tarde desta quinta-feira (05) após três dias de folga já programados. Com a parada no Campeonato Brasileiro, o Grêmio volta a campo somente no dia 15 de setembro, quando encara o Red Bull Bragantino, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.