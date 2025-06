Joia da base do Cruzeiro é novidade em treino na Toca da Raposa

Destaque da equipe sub-20, o meia Baptistella foi a novidade no treino do Cruzeiro na manhã desta segunda-feira (30), na Toca da Raposa. O jogador de apenas 17 anos foi chamado para participar das atividades do grupo principal, sob o comando do técnico Leonardo Jardim. Coincidência ou não, o empresário de Baptistella, Bruno Martins, esteve na Toca, para tratar da ampliação do contrato do jogador com o clube celeste.

Cauan Baptistella tem contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2026, com multa para transferência internacional estabelecida em 60 milhões de euros (cerca de R$ 360 milhões). No entanto, a multa rescisória para o mercado nacional, calculada de acordo com os salários do jogador, é considerada baixa. Um reajuste salarial, com ampliação do vínculo, dificultará a saída do meia.

O teor da reunião do agente Bruno Martins com a diretoria do Cruzeiro não foi revelado, mas o próprio empresário divulgou a vinda a Belo Horizonte em sua conta no Instagram:

Segundo o estafe de Baptistella, o jogador tem atraído atenção de clubes estrangeiros, como Porto, de Portugal, Red Bull Leipzig, da Alemanha, e Napoli, da Itália. Curiosamente, Baptistella é natural de Nápoles e tem dupla cidadania, o que facilita uma transferência para o futebol europeu.

Destaque da base é o artilheiro do Cruzeiro no Brasileiro Sub-20

A participação de Baptistella no treino do Cruzeiro na manhã desta segunda-feira (30), na Toca da Raposa, faz parte do processo de integração das jovens revelações das categorias de base ao elenco profissional da equipe. A informação da presença do meia no treino foi divulgada inicialmente pela "Samuca TV" em conjunto com o perfil Crias da Toca.

Baptistella é um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro Sub-20, com 11 gols – o Cruzeiro está em terceiro lugar, com 26 pontos em 15 rodadas, e, na quarta-feira, enfrenta o Bahia, em Salvador. Na temporada, o meia já marcou 13 gols em 28 partidas e fez nove assistências – é o líder da equipe celeste nos dois fundamentos.

Como diz nessa reportagem, Baptistella aguarda pacientemente a primeira oportunidade na equipe profissional do Cruzeiro, sob o comando do técnico Leonardo Jardim.