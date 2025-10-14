O atacante Renan Peixoto se lesionou e aumentou o número de lesões do Athletico na temporada. A pouco mais de um mês para encerrar o ano, o Furacão teve 33 casos no departamento médico e igualou 2022 e 2023.

O centroavante se contundiu na terça-feira (7), em treino no CT Edmo Pinheiro, do Goiás, mas passou por exames apenas na sexta-feira (10) ao retornar de Belém depois da partida contra o Remo. De acordo com o clube, ele sofreu uma lesão de grau 2 no ligamento colateral medial do joelho direito.

A tendência é de que Renan Peixoto fique fora por um mês e desfalque o Athletico, pelo menos, contra o Avaí (13), Coritiba (19), Amazonas (27) e Goiás (1/11). O time atleticano, depois, ainda enfrenta o Volta Redonda (8/11), Ferroviária-SP (15/11) e América-MG (22/11).

O atacante é o artilheiro do Furacão na Série B, com sete gols em 20 jogos. Ao lado dele, Viveros também marcou sete vezes, mas em 15 partidas.

Além de Renan Peixoto, o DM rubro-negro conta com o lateral-esquerdo Lucas Esquivel (lesão muscular) e o atacante Isaac (cirurgia no joelho direito). Já o zagueiro Carlos Terán se recuperou de contusão muscular e está liberado.

Veja as lesões do Athletico em 2025

Com 33 lesões, o Athletico igualou os números das temporadas de 2022 e 2023. No ano passado, a marca foi bem inferior, com 25 contusões.

Dudu (meia): pré-temporada, ombro, 150 dias

Esquivel: 9/1, tornozelo, 30 dias

Matheus Babi: 21/1, adutor da coxa, 21 dias

Léo Derik: 28/1, tornozelo, 66 dias

Esquivel: 5/2, pubalgia, 9 dias

Zapelli: 6/2, tornozelo, 14 dias

Alan Kardec: 12/2, joelho, 37 dias

Dudu (lateral): 8/3, adutor da coxa, 26 dias

Dudu (lateral): 3/4, joelho, 16 dias

Dudu (lateral): 19/4, joelho, 26 dias

Alan Kardec: 30/4, desgaste, 5 dias

Esquivel: 30/4, tornozelo, 7 dias

Falcão: 9/5, desgaste, 11 dias

Arriagada: não informado, menisco

Leozinho: não informado, pubalgia

Dudu (lateral): 15/5, joelho, 81 dias

Palacios: 16/5, tornozelo

Arthur Dias: 19/5, desconforto, 63 dias

Velasco: 23/5, tornozelo, 40 dias

Isaac: 24/5, joelho, 63 dias

Santos: 4/7, joelho, 8 dias

Luiz Fernando: 12/7, adutor da coxa, 30 dias

Madson: 20/7, posterior da coxa, 33 dias

Esquivel: 22/7, joelho, 14 dias

Raul: 24/7, posterior da coxa, 52 dias

Aguirre: 27/7, fascite plantar, 22 dias

Léo Pelé: 13/8, posterior da coxa, 35 dias

Kauã Moraes: 13/8, edema ósseo, 30 dias

Isaac: 22/8, joelho, retorna em 2026

Esquivel: 26/8, desgaste, 5 dias

Carlos Terán: 26/9, adutor da coxa, 12 dias

Esquivel: 2/10, posterior da coxa, em recuperação

Renan Peixoto: 7/10, joelho direito, em transição

*Levantamento: Portal Tretis

Athletico na Série B

Com duas derrotas seguidas, o Athletico caiu da quarta para a sétima posição, com 48 pontos, mas ainda joga na rodada nesta noite contra o Avaí, em casa. A diferença para o Goiás, primeiro time fora do G-4, é de quatro pontos.