Ceará e Fortaleza travam quarto duelo seguido em final de Cearense

Ceará e Fortaleza se enfrentam neste domingo (1º), na Arena Castelão, pelo jogo de ida da final do Campeonato Cearense de 2026. O duelo terá início às 18h (de Brasília). Esta será a quarta decisão estadual consecutiva entre os rivais.

A última final que não apresentou um Clássico-Rei foi em 2022, quando o Tricolor derrotou o Caucaia e conquistou o tetracampeonato. O clube ficou no 0 a 0 na ida e goleou por 4 a 0 no jogo de volta.

A edição seguinte marcou o pentacampeonato do Fortaleza (2019-2023), que não levantou a taça desde então. O Ceará obteve o bicampeonato na sequência (2024 e 2025) e ultrapassou o Leão na contagem de títulos: 47 a 46.

Mozart e Carpini na partida entre Ceará e Fortaleza, pelo Campeonato Cearense (Foto: Caio Rocha/O Fotografico/Gazeta Press)

O Campeonato Cearense é marcado por uma grande disparidade dos rivais em comparação com outros times. O terceiro maior campeão é o Ferroviário, que soma nove taças e 20 vices.

O último vencedor ao desconsiderar Ceará e Fortaleza é o próprio Ferroviário, que levou a melhor em 1994 e em 1995. O clube coral obteve o terceiro lugar desta edição ao vencer o Floresta por 1 a 0 na última quinta-feira (26).

Adversários de Ceará e Fortaleza na Copa do Brasil

Após eliminar o Primavera-SP, o Ceará enfrentará o Maranhão na terceira fase da Copa do Brasil. O Fortaleza, que passou pelo Maguary-PE, terá pela frente o vencedor do confronto entre Manauara-AM e Itabaiana-SE. Tal partida será realizada na próxima quarta-feira (4), às 21h (de Brasília).

Os duelos da terceira fase acontecerão nos dias 11 (quarta-feira) e 12 (quinta-feira) de março.