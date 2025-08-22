Isaac passará por cirugia no joelho e só retorna no Athletico em 2026

O Athletico não poderá contar mais com um jogador na temporada. O atacante Isaac se lesionou e só retorna em 2026.

De acordo com o Furacão, o atleta teve uma trauma sofrido no treinamento da terça-feira (19), no CT Caju. Após exames, foi constatado uma lesão no ligamento colateral medial (LCM) do joelho direito, com necessidade de cirugia.

A contusão tem um perído de recuperação de seis meses a um ano. Assim, Isaac não atuará mais em 2025.

Isaac no Athletico

Vindo em definitivo do Fluminense, Isaac viveu momentos distintos com a camisa rubro-negra. Ele foi aproveitado com Maurício Barbieri e perdeu espaço com a chegada de Odair Hellmann.

Com o primeiro treinador, o atacante atuou 21 vezes e foi titular em sete oportunidades. Depois, com o segundo técnico, Isaac fez quatro partidas, sendo titular em duas.

Vale destacar que, em maio, quando teve a troca de comandante, o atleta machucou o mesmo joelho e ficou dois meses afastado dos gramados. Desde o retorno, jogou duas vezes e soma pouco mais de 30 minutos em campo.

Ao todo, o atacante disputou 25 jogou pelo Athletico, sendo 11 no Campeonato Paranaense, 10 na Série B e quatro na Copa do Brasil. Isaac começou nove confrontos na temporada e não marcou gol, com apenas uma assistência na vitória por 2 a 0 contra o Pouso Alegre, em fevereiro.

A última vez que esteve em campo na reta final do segundo tempo com o Cuiabá, no sábado (16).

Isaac foi titular do Athletico em cinco jogos do Paranaense. Foto: José Tramontin/Athletico

Athletico na Série B

A 16 rodadas do fim, o Athletico acumula sete jogos sem vencer na Série B, com quatro empates e três derrotas. A última vitória foi por 1 a 0 diante do Amazonas, fora, em 5 de julho.

O Furacão ocupa a 13ª posição, com 27 pontos. A distância para o Volta Redonda, que abre o Z-4, é de cinco pontos, enquanto para o G-4 subiu para nove pontos.

De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a probabilidade de rebaixamento do Furacão é de 18,2% - é o oitavo time com mais risco de queda em 22 jogos. Para subir, a chance é de apenas 2,4%.