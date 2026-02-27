Torcida do Fluminense esgota setor Sul para semifinal contra o Vasco
Tricolor tem a vantagem do empate para ir à final
A torcida do Fluminense esgotou o Setor Sul para o clássico contra o Vasco, neste domingo (1/3), 18h, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca. Por ter tido melhor campanha na Taça Guanabara, o Tricolor é mandante na partida decisiva.
Com a venda geral aberta desde quarta-feira (25), todos os torcedores podem adquirir suas entradas para a partida. O Setor Norte será destinado à torcida vascaína, enquanto os demais são mistos. A venda de ingressos acontece pelo site fluminense.futebolcard.com.
➡️ Ferj define arbitragem do segundo jogo entre Fluminense x Vasco pelo Carioca
Ingressos para Fluminense x Vasco
🟡 LESTE INFERIOR (Mista)
- Inteira: R$ 140
- Meia: R$ 70
- Sócio visitante: R$ 70
🟡 LESTE SUPERIOR (Mista)
- Inteira: R$ 120
- Meia: R$ 60
- Sócio visitante: R$ 60
🔵 OESTE (Mista)
- Inteira: R$ 180
- Meia: R$ 90
- Sócio visitante: R$ 90
⭐ MARACANÃ MAIS (com buffet e bebidas não alcoólicas)
- Inteira: R$ 750
- Meia: R$ 412,50
- Sócios Maraca+: R$ 0
⚫ NORTE (Torcida Visitante)
- Inteira: R$ 100
- Meia: R$ 50
- Sócio visitante: R$ 50
Fluminense tem a vantagem do empate
Na ida, o Flu saiu com uma vantagem simples após vencer por 1 a 0 com gol de Kevin Serna, fazendo com que um empate seja suficiente para levar a equipe à final estadual. O destaque foi para a superação dos comandados de Zubeldía, que jogaram com um a menos por cerca de 30 minutos após a expulsão de Facundo Bernal.
Assim como o volante, o treinador também não estará com o time na decisão, pois recebeu cartão vermelho por reclamação. Outros desfalques são Germán Cano, que está na reta final para voltar a jogar, e Nonato, que trata lesão muscular.
Quem vencer o duelo, enfrenta Flamengo ou Madureira, que se enfrentam na segunda-feira (2), às 21h30, no Maracanã. O título será decidido em jogo único.
Relembre os melhores momentos do jogo de ida:
