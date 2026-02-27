Torcida do Fluminense esgota setor Sul para semifinal contra o Vasco

A torcida do Fluminense esgotou o Setor Sul para o clássico contra o Vasco, neste domingo (1/3), 18h, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca. Por ter tido melhor campanha na Taça Guanabara, o Tricolor é mandante na partida decisiva.

Com a venda geral aberta desde quarta-feira (25), todos os torcedores podem adquirir suas entradas para a partida. O Setor Norte será destinado à torcida vascaína, enquanto os demais são mistos. A venda de ingressos acontece pelo site fluminense.futebolcard.com.

Ingressos para Fluminense x Vasco

🟡 LESTE INFERIOR (Mista)

Inteira: R$ 140

Meia: R$ 70

Sócio visitante: R$ 70

🟡 LESTE SUPERIOR (Mista)

Inteira: R$ 120

Meia: R$ 60

Sócio visitante: R$ 60

🔵 OESTE (Mista)

Inteira: R$ 180

Meia: R$ 90

Sócio visitante: R$ 90

⭐ MARACANÃ MAIS (com buffet e bebidas não alcoólicas)

Inteira: R$ 750

Meia: R$ 412,50

Sócios Maraca+: R$ 0

⚫ NORTE (Torcida Visitante)

Inteira: R$ 100

Meia: R$ 50

Sócio visitante: R$ 50

Serna comemora gol do Fluminense contra o Vasco (Foto: Daniel Brasil/Código19/Gazeta Press)

Fluminense tem a vantagem do empate

Na ida, o Flu saiu com uma vantagem simples após vencer por 1 a 0 com gol de Kevin Serna, fazendo com que um empate seja suficiente para levar a equipe à final estadual. O destaque foi para a superação dos comandados de Zubeldía, que jogaram com um a menos por cerca de 30 minutos após a expulsão de Facundo Bernal.

Assim como o volante, o treinador também não estará com o time na decisão, pois recebeu cartão vermelho por reclamação. Outros desfalques são Germán Cano, que está na reta final para voltar a jogar, e Nonato, que trata lesão muscular.

Quem vencer o duelo, enfrenta Flamengo ou Madureira, que se enfrentam na segunda-feira (2), às 21h30, no Maracanã. O título será decidido em jogo único.

Relembre os melhores momentos do jogo de ida:

