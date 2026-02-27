Cruzeiro fecha preparação para semifinal do Campeonato Mineiro

O Cruzeiro fechou na tarde desta sexta-feira (27) a preparação para enfrentar o Pouso Alegre pela partida de volta da semifinal do Campeonato Mineiro.

O técnico Tite comandou na Toca da Raposa II o último treinamento da equipe e não teve nenhuma novidade. Todos os atletas que estão à disposição participaram das atividades técnico-táticas.

Entre os desfalques, Jonathan Jesus e Chico da Costa seguiram seus cronogramas específicos de preparação física. Já Marquinhos, que se recupera de lesão no joelho, ficou na fisioterapia e correu no gramado.

Reunião com organizada na Toca II

Na tarde desta sexta-feira (27), membros da torcida organizada Máfia Azul, a maior do Cruzeiro, tiveram uma reunião com diretores da equipe, lideranças do elenco e com o técnico Tite. Após o encontro, eles publicaram uma foto da reunião em suas redes sociais.

O encontro no Centro de Treinamento celeste foi pacífico, mas teve cobranças por melhores resultados. Estiveram presentes o técnico Tite, o executivo de futebol, Bruno Spindel, e os jogadores Cássio, Kaio Jorge, Lucas Silva, Lucas Romero, Matheus Pereira e Fabrício Bruno.

Reunião na Toca II (Foto: Reprodução/redes sociais)

Em nota, a Máfia Azul explicou que não houve protesto na porta da Toca da Raposa II porque o intuito era conversar e entender o que está acontecendo com a equipe.

Cruzeiro x Pouso Alegre

Depois de mais um resultado decepcionante pelo Brasileirão, o Cruzeiro irá enfrentar o Pouso Alegre pela semifinal do Campeonato Mineiro, às 18h30 (de Brasília), no Mineirão. As equipes se encontram em duelo válido pela volta da semifinal do Estadual.

A Raposa construiu uma vantagem mínima no jogo de ida ao vencer por 2 a 1, no Manduzão. Com isso, o grupo liderado por Tite pode até empatar que garante vaga na decisão do Campeonato Mineiro.

