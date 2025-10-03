Esquivel se lesiona e desfalca o Athletico em até 40 dias

O lateral-esquerdo Esquivel está fora dos jogos do Athletico em outubro. O jogador se lesionou nesta semana e só retorna a partir de novembro, na reta final da Série B.

Esquivel sofreu uma lesão muscular de grau 2 na coxa direita durante o treino na quinta-feira (2), e o clube confirmou a gravidade nesta sexta-feira (3). Ele já iniciou o tratamento e fica em recuperação de 30 a 40 dias.

Assim, o lateral desfalca o Furacão em, pelo menos, cinco partidas: Atlético-GO, Remo, Avaí, Coritiba e Amazonas, todas neste mês. Existe uma remota possibilidade de retornar contra o Goiás, em 1 de novembro.

A tendência é de que o atleta de 23 anos retorne apenas nas três rodadas finais, frente ao Volta Redonda, Ferroviária-SP e América-MG.

Sem o lateral, o técnico Odair Hellmann tem Fernando como a única alternativa. Léo Derik, também da posição, disputa o Mundial sub-20 com a Seleção Brasileira no Chile e depende do desempenho da equipe canarinha para retornar - o Brasil pode ser eliminado neste final de semana, na fase de grupos. A outra opção é improvisar atletas de outros setores na ala, como Léo Pelé, Dudu, Patrick, Mendoza e Leozinho.

Esquivel no Athletico

Esquivel fez 25 partidas, sendo 24 como titular, na temporada, com um gol e cinco assistências. Vale lembrar que o atleta só estreou em abril após ter pubalgia e uma lesão no tornozelo.

Em 2025, o jogador ficou próximo de ser vendido ao River Plate. O Furacão recusou três propostas antes do Mundial de Clubes, disputado em junho: 5 milhões de dólares (R$ 28,4 milhões) por 80% dos direitos econômicos, 4 milhões de dólares (R$ 22,7 milhões) por 80% e 2,5 milhões de dólares (R$ 14,3 milhões) por 50%.

Contratado em maio de 2023, do Unión Santa Fé-ARG, o lateral fez três gols e deu 15 assistências em 101 jogos com a camisa rubro-negra. O atleta argentino custou 2 milhões de dólares (R$ 9,8 milhões, na cotação da época) e assinou até julho de 2028.

Carlos Terán acelera recuperação

Carlos Terán deve retornar na metade de outubro. Foto: José Tramontin/Athletico

Desfalque há um jogo, o zagueiro Carlos Terán iniciou a transição física para o campo. Ele sofreu uma lesão grau 1 no músculo adutor da coxa esquerda diante do Athletic, em 24 de setembro, e ficou fora contra o Operário-PR, pela última rodada.

O defensor também não atuará contra o Atlético-GO no domingo (5), em Goiânia, e nem contra o Remo, em 9 de outubro, em Belém. A perspectiva é que Carlos Terán fique à disposição frente ao Avaí, em 14 deste mês.

Athletico entra no G-4 da Série B

O Furacão chegou a oito jogos de invencibilidade, sendo sete vitórias seguidas. Em um mês, o Athletico pulou da 13ª para a quarta posição, com 48 pontos. O Novorizontino, primeiro time fora do G-4, tem 47 pontos.

De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Furacão tem 72,5% de chance de acesso à Série A. Coritiba (76,9%) e Criciúma (73,7%) estão na frente. Goiás (70,2%) e Novorizontino aparecem na sequência (39,8%).

A nove rodadas do fim, o Athletico enfrenta o Atlético-GO (fora), Remo (fora), Avaí (casa), Coritiba (fora), Amazonas (casa), Goiás (fora), Volta Redonda (casa), Ferroviária-SP (fora) e América-MG (casa).

Athletico na Série B