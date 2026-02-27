Membros de organizada do Cruzeiro têm reunião na Toca II e pedem saída de Tite

Na tarde desta sexta-feira (27), membros da torcida organizada Máfia Azul, a maior do Cruzeiro, tiveram uma reunião com diretores da equipe, lideranças do elenco e com o técnico Tite. Após o encontro, eles publicaram uma foto da reunião em suas redes sociais.

O encontro no Centro de Treinamento celeste foi pacífico, mas teve cobranças por melhores resultados. Estiveram presentes o técnico Tite, o executivo de futebol, Bruno Spindel, e os jogadores Cássio, Kaio Jorge, Lucas Silva, Lucas Romero, Matheus Pereira e Fabrício Bruno.

Em nota, a Máfia Azul explicou que não houve protesto na porta da Toca da Raposa II porque o intuito era conversar e entender o que está acontecendo com a equipe.

– Entendemos que não seria válido fazer protesto na porta do CT. Nosso intuito foi conversar, olho no olho, e entender o que está acontecendo. Os jogadores afirmaram estar 100% fechados com o treinador e prometeram uma mudança de postura e melhores resultados – escreveu a torcida organizada.

– Cobramos atitude e lembramos o exemplo do ano passado, quando deixamos escapar títulos por detalhes. Em 2026, não aceitaremos mais ficar no "quase". Essa camisa é pesada, tem história e precisa ser honrada dentro de campo – complementou.

Confira a íntegra da nota da torcida organizada

'COBRANÇA POR UMA MUDANÇA URGENTE

Hoje estivemos presentes na Toca da Raposa II com o objetivo, primeiramente, de pedir a saída do técnico Tite e de sua comissão técnica. Também cobramos as atuações de alguns jogadores do elenco em 2026 que estão abaixo da média e do que a camisa exige.

Entendemos que não seria válido fazer protesto na porta do CT. Nosso intuito foi conversar, olho no olho, e entender o que está acontecendo. Os jogadores afirmaram estar 100% fechados com o treinador e prometeram uma mudança de postura e melhores resultados.

Cobramos atitude e lembramos o exemplo do ano passado, quando deixamos escapar títulos por detalhes. Em 2026, não aceitaremos mais ficar no "quase". Essa camisa é pesada, tem história e precisa ser honrada dentro de campo.

Pedimos raça para vestir nossas cores e deixamos claro que a indignação não é só nossa, mas de toda a Nação.

Reforçamos que continuaremos apoiando, como sempre fizemos. Mas queremos resposta imediata. O elenco é forte, os salários estão em dia e a estrutura é de primeiro mundo. Não há espaço para desculpas.

A Máfia Azul estará, como sempre esteve, nas arquibancadas. Mas que 2026 seja diferente, a MÁFIA AZUL NÃO QUER MÍDIA, QUEREMOS FUTEBOL!

SOMOS CRUZEIRO, o sentimento de todo cruzeirense também é o nosso'

