Athletico sofre com lesões e supera números de 2024
Furacão se aproxima das 33 lesões de 2022 e 2023
O Athletico sofre com lesões na atual temporada e chegou a um número relevante com a mais recente contusão do lateral-esquerdo Esquivel, na sexta-feira (3). A pouco mais de um mês para encerrar o ano, o Furacão teve 32 casos no departamento médico.
O atleta argentino, inclusive, é quem teve mais lesões desde o início do ano: seis. Esquivel já ficou 60 dias sem atuar e vai aumentar o período.
A última contusão muscular foi de grau 2 na coxa direita durante o treino na quinta-feira (2). A previsão é de retorno em até 40 dias, totalizando mais de três meses fora de combate em 2025 - o lateral só começou a jogar em abril após se recuperar de uma pubalgia e de uma entorse no tornozelo.
Já o meia Dudu é quem ficou mais tempo afastado, com 150 dias, por conta de uma luxação no ombro. A contusão ocorreu na pré-temporada e ele só foi atuar a partir de junho.
Outro caso que chamou atenção aconteceu com o lateral-direito Dudu, que atualmente está emprestado ao Atlético-GO. Com lesão no joelho, o atleta acabou inapto por 81 dias seguidos, além de outras 68 datas, totalizando 149 dias - voltou a jogar somente no novo clube.
O zagueiro Arthur Dias e o atacante Isaac, com 63 dias ininterruptos cada, também desfalcaram o Furacão por um longo período. Ainda há casos não informados pelo clube, como dos atacantes Leozinho e Luciano Arriagada, esse também já fora do Furacão.
Assim, o número atual de 32 lesões supera consideravelmente a marca de 2024: 25 contusões. Esses duas temporadas, contudo, ainda ficam atrás de 2022 e 2023, quando o Athletico teve 33 lesões confirmadas, uma mais que em 2025.
Veja as lesões do Athletico em 2025
- Dudu (meia): pré-temporada, ombro, 150 dias
- Esquivel: 9/1, tornozelo, 30 dias
- Matheus Babi: 21/1, adutor da coxa, 21 dias
- Léo Derik: 28/1, tornozelo, 66 dias
- Esquivel: 5/2, pubalgia, 9 dias
- Zapelli: 6/2, tornozelo, 14 dias
- Alan Kardec: 12/2, joelho, 37 dias
- Dudu (lateral): 8/3, adutor da coxa, 26 dias
- Dudu (lateral): 3/4, joelho, 16 dias
- Dudu (lateral): 19/4, joelho, 26 dias
- Alan Kardec: 30/4, desgaste, 5 dias
- Esquivel: 30/4, tornozelo, 7 dias
- Falcão: 9/5, desgaste, 11 dias
- Arriagada: não informado, menisco
- Leozinho: não informado, pubalgia
- Dudu (lateral): 15/5, joelho, 81 dias
- Palacios: 16/5, tornozelo
- Arthur Dias: 19/5, desconforto, 63 dias
- Velasco: 23/5, tornozelo, 40 dias
- Isaac: 24/5, joelho, 63 dias
- Santos: 4/7, joelho, 8 dias
- Luiz Fernando: 12/7, adutor da coxa, 30 dias
- Madson: 20/7, posterior da coxa, 33 dias
- Esquivel: 22/7, joelho, 14 dias
- Raul: 24/7, posterior da coxa, 52 dias
- Aguirre: 27/7, fascite plantar, 22 dias
- Léo Pelé: 13/8, posterior da coxa, 35 dias
- Kauã Moraes: 13/8, edema ósseo, 30 dias
- Isaac: 22/8, joelho, retorna em 2026
- Esquivel: 26/8, desgaste, 5 dias
- Carlos Terán: 26/9, adutor da coxa, em transição
- Esquivel: 2/10, posterior da coxa, em recuperação
*Levantamento: Portal Tretis
Athletico na Série B
Mesmo com a derrota por 3 a 0 para o Atlético-GO, em Goiânia, o Athletico manteve a quarta posição, com 48 pontos. A diferença para a Chapecoense, primeiro time fora do G-4, é de um ponto.
- Remo x Athletico: quinta (9), às 21h35, Baenão
- Athletico x Avaí: terça (14), às 21h30, Arena da Baixada
- Coritiba x Athletico: domingo (19), às 18h30, Couto Pereira
