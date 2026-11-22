O Remo está matematicamente rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. A confirmação ocorreu após a derrota por 4 a 2 para o Athletico-PR, neste domingo (22), na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 36ª rodada da competição.

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Os gols do Furacão foram marcados por Vargas, Leozinho, Gilberto e Mendoza, enquanto David Braga e Galeano descontaram para a equipe paraense. O resultado encerrou as possibilidades matemáticas de permanência do Remo na elite do futebol nacional.

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Com a derrota, o Remo permanece na 19ª colocação, com 32 pontos conquistados em 36 partidas. A equipe soma sete vitórias, 11 empates e 18 derrotas, com aproveitamento de 29,6% dos pontos disputados.

Ao longo da competição, o Remo marcou 41 gols e sofreu 61, acumulando saldo negativo de 20. Com apenas duas rodadas restantes, o clube pode chegar, no máximo, aos 38 pontos, pontuação insuficiente para escapar do rebaixamento.

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Patrick, do Remo, durante a derrota para o Athletico-PR (Foto: Geraldo Bubniak/AGB/Folhapress)

Outros clubes que lutam contra o rebaixamento

Outros seis clubes ainda lutam contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O Botafogo ocupa a 13ª colocação, com 42 pontos, seguido por Vitória e Mirassol, ambos com 41. O Corinthians aparece na 16ª posição, com 40 pontos, sendo o primeiro clube fora da zona de rebaixamento.

Já Internacional e Grêmio ocupam as 17ª e 18ª colocações, respectivamente, ambos com 38 pontos. As seis equipes disputaram 35 partidas e ainda têm três compromissos pela frente para tentar garantir a permanência na Série A.

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Enquanto isso, além do Remo, a Chapecoense já está matematicamente rebaixada para a Série B.