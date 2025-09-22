Remo demite ex-Corinthians e acerta com ‘rei do acesso’ para reta final da Série B

O Remo demitiu o técnico António Oliveira, ex-Corinthians, no domingo (21) e agiu rápido pelo substituto. Guto Ferreira, 60 anos, deve ser anunciado nas próximas horas desta segunda-feira (22).

O treinador português de 41 anos caiu após a derrota por 1 a 0 para o Atlético-GO, em casa, pela 27ª rodada da Série B, no sábado (20). Ele substituiu Daniel Paulista e ficou no Azulino por 15 partidas.

António Oliveira estreou com derrota no clássico para o então lanterna Paysandu e viveu ameaçado no cargo, mesmo com uma série invicta de seis jogos no período. Ao todo, ele teve quatro vitórias, sete empates e quatro derrotas, com 40% de aproveitamento.

O terceiro treinador do Remo na Segundona será Guto Ferreira. Ele encontrará a delegação no Rio de Janeiro e já deve comandar a equipe diante do Volta Redonda na quarta-feira (24), no Raulino de Oliveira.

O experiente treinador estava desempregado desde a saída do Cuiabá, em agosto. No Dourado, em 26 partidas, teve 13 vitórias, quatro empates e nove derrotas, com o vice do estadual para o Primavera.

A 11 rodadas do fim, o Remo se apega ao histórico de "rei do acesso" do novo comandante. Na Série B, Guto Ferreira subiu com quatro clubes diferentes: Ponte Preta (2014), Bahia (2016), Internacional (2017) e Sport (2019).

Remo na Série B

Após 27 rodadas, o Remo ocupa a oitava posição da Série B, com 39 pontos. A diferença para o Novorizontino, último time dentro do G-4, é de quatro pontos. Athletico (42), Cuiabá (41) e Chapecoense (41) estão entre eles.