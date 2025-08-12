Ex-auxiliar de Fernando Diniz assume como técnico do Cuiabá
Eduardo Barros é promovido de auxiliar para treinador do Cuiabá
O Cuiabá confirmou Eduardo Barros, ex-auxiliar de Fernando Diniz, como novo técnico para a disputa da Série B. Ele assume a vaga de Guto Ferreira, demitido no domingo (10), após derrota por 2 a 0 para o Avaí, na Ressacada.
Eduardo Barros já trabalhava na comissão fixa do Dourado e foi promovido para ser o treinador na segunda-feira (11). Ele estreia no comando da equipe contra o Athletico no sábado (16), às 20h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, pela 22ª rodada.
O Cuiabá ocupa a oitava colocação da Segundona, com 31 pontos, três pontos abaixo da Chapecoense, primeiro time dentro do G-4.
Na temporada, essa é a terceira mudança no comando técnico do Dourado. Entre principal e interino, o Cuiabá foi comandado por Bernardo Franco, Samuel Teram e Guto Ferreira.
Antes de chegar ao Cuiabá, Eduardo Barros comandou o Amazonas em 2025. Ele substituiu Aderbal Lana durante o Campeonato Amazonense e foi campeão estadual, mesmo com mais derrotas (3) do que vitórias (2). Na Copa Verde, o time acabou eliminado nas quartas de final para o São Raimundo-RR.
Na Série B, o técnico foi demitido na terceira rodada após não conquistar nenhuma vitória: um empate e duas derrotas. Ao todo, o treinador conseguiu duas vitórias, quatro empates e cinco derrotas em 11 partidas pelo Amazonas.
Carreira de Eduardo Barros
Eduardo Barros, 40 anos, começou a carreira na base do Novorizontino, em 2013. Ele passou pelo Coritiba e se transferiu para o rival Athletico três anos depois.
No Furacão, ele foi auxiliar de Fernando Diniz e permaneceu no clube após a demissão do treinador. Em 2019, com 34 anos, ele foi o treinador mais jovem do Brasileirão ao assumir o lugar de Tiago Nunes de forma interina.
No ano seguinte, Eduardo Barros passou a ser o técnico do time de aspirantes no começo do Campeonato Paranaense, mas a equipe principal assumiu após a paralisação da pandemia, com Dorival Júnior como técnico. O jovem treinador ainda foi interino novamente em agosto de 2020 e acabou demitido dois meses depois para Paulo Autuori, então diretor-técnico, assumiu na beira do gramado.
Em 2021, ele voltou a ser auxiliar no Juventude e aceitou o convite para trabalhar novamente com Fernando Diniz, no Fluminense, em 2022. Juntos, ele conquistaram a Libertadores de 2023. Eduardo Barros trabalhou no Cruzeiro em 2024 como auxiliar até resolver ser técnico no Amazonas e agora no Cuiabá.
Veja o anúncio de Eduardo Barros no Cuiabá
"A diretoria do Cuiabá comunica, nesta tarde (11), que Eduardo Barros será o técnico da equipe para o prosseguimento da temporada. Aos 40 anos, Barros chegou ao Dourado em junho e ocupava a função de auxiliar-técnico fixo.
Barros é natural de Campinas e soma passagens por clubes importantes como Athletico-PR, Coritiba, Juventude,Cruzeiro e Fluminense, onde conquistou a Libertadores 2023. Esteve também na Seleção Brasileira como auxiliar de Fernando Diniz.
A comissão de Eduardo Barros terá ainda os auxiliares Felipe Moreira, ex-Ponte Preta, e Gustavo Almeida, que comandava o sub-20 do Cuiabá, com Jean Carlo Freitas como preparador físico. A estreia de Eduardo Barros à frente do Dourado será no próximo sábado, diante do Athletico-PR, na Arena da Baixada, pela Série B".
