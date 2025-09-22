Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo (22/09/2025)
Veja os jogos televisionados desta segunda-feira
- Matéria
- Mais Notícias
Quem joga no futebol hoje? Nesta segunda-feira (22), o futebol ganha destaque com uma programação que reúne tradição e disputa acirrada em gramados nacionais e internacionais. No Brasil, o Campeonato Paulista Feminino coloca frente a frente duas potências da modalidade: Ferroviária e Palmeiras medem forças em um confronto direto pela fase decisiva da competição.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Bola de Ouro 2025: horário e onde assistir ao vivo à premiação da Revista France Football
Futebol Internacional21/09/2025
- Mais Esportes
Com Alcaraz e sem João Fonseca, Laver Cup chega ao fim: jogos, horário e onde assistir
Mais Esportes21/09/2025
- Futebol Feminino
Ferroviária x Palmeiras feminino: onde assistir e escalações
Futebol Feminino21/09/2025
Na Europa, o Campeonato Italiano reserva a entrada em campo do Napoli, que encara o Pisa de olho em ajustes para a temporada. No Campeonato Português, o Sporting recebe o Moreirense buscando manter a boa fase na liga. Pelo Campeonato Turco, o Galatasaray enfrenta o Konyaspor com o objetivo de seguir na briga pela liderança. E na Ucrânia, Dínamo de Kiev e Shakhtar Donetsk voltam a campo em partidas distintas que movimentam o topo da tabela nacional.
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda, 22 de setembro de 2025)
Campeonato Ucraniano
- 9h30 – Dínamo de Kiev x Oleksandriya – OneFootball
- 12h – Shakhtar Donetsk x Zorya Luhansk – OneFootball
Campeonato Letão
- 12h – Auda x Super Nova – Canal GOAT e OneFootball
Campeonato Turco
- 14h – Galatasaray x Konyaspor – Disney+
➡️Clique para assistir no Disney+
Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)
15h30 – Burgos x Granada – Disney+
Campeonato Italiano
15h45 – Napoli x Pisa – ESPN e Disney+
Campeonato Inglês (Segunda Divisão)
- 16h – Millwall x Watford – ESPN 4 e Disney+
Campeonato Português
- 16h15 – Sporting x Moreirense – Xsports e Disney+
Campeonato Islandês
- 16h15 – Valur x Breidablik – Canal GOAT e OneFootball
Copa Santa Catarina
- 20h – Marcílio Dias x Avaí – Metrópoles (YouTube)
Campeonato Paulista Feminino
- 20h – Ferroviária (F) x Palmeiras (F) – Sportv
▶️Clique para assistir no Sportv
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias