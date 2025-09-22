Quem joga no futebol hoje? Nesta segunda-feira (22), o futebol ganha destaque com uma programação que reúne tradição e disputa acirrada em gramados nacionais e internacionais. No Brasil, o Campeonato Paulista Feminino coloca frente a frente duas potências da modalidade: Ferroviária e Palmeiras medem forças em um confronto direto pela fase decisiva da competição.

Na Europa, o Campeonato Italiano reserva a entrada em campo do Napoli, que encara o Pisa de olho em ajustes para a temporada. No Campeonato Português, o Sporting recebe o Moreirense buscando manter a boa fase na liga. Pelo Campeonato Turco, o Galatasaray enfrenta o Konyaspor com o objetivo de seguir na briga pela liderança. E na Ucrânia, Dínamo de Kiev e Shakhtar Donetsk voltam a campo em partidas distintas que movimentam o topo da tabela nacional.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda, 22 de setembro de 2025)

Campeonato Ucraniano

9h30 – Dínamo de Kiev x Oleksandriya – OneFootball

12h – Shakhtar Donetsk x Zorya Luhansk – OneFootball

Campeonato Letão

12h – Auda x Super Nova – Canal GOAT e OneFootball

Campeonato Turco

14h – Galatasaray x Konyaspor – Disney+

Jogos de hoje: Galatasaray em ação na Champions League 2025/26 (Foto: Daniel Roland/AFP)

Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)

15h30 – Burgos x Granada – Disney+

Campeonato Italiano

15h45 – Napoli x Pisa – ESPN e Disney+

Jogos de hoje: onze inicial do Napoli anets de partida pelo Campeonato Italiano 2025/26 (Foto: Alberto Pizzoli/AFP)

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

16h – Millwall x Watford – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Português

16h15 – Sporting x Moreirense – Xsports e Disney+

Campeonato Islandês

16h15 – Valur x Breidablik – Canal GOAT e OneFootball

Copa Santa Catarina

20h – Marcílio Dias x Avaí – Metrópoles (YouTube)

Campeonato Paulista Feminino

20h – Ferroviária (F) x Palmeiras (F) – Sportv

