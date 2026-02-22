Crespo dispara sobre possibilidade do São Paulo disputar semifinal longe do Morumbis
Tricolor se classificou neste sábado
Hernán Crespo falou sobre a possibilidade do São Paulo de disputar uma semifinal do Campeonato Paulista longe do Morumbis. O Tricolor se classificou neste sábado, após derrotar o Bragantino, mas deve conhecer seu adversário após os resultados deste domingo.
Dependendo da combinação de resultados, pode decidir a semifinal como mandante. Porém, mesmo se isso acontecer, o Morumbis não estará disponível, por conta de shows marcados na data. O assunto foi tema na coletiva de imprensa do técnico após a classificação.
- Perdemos outra oportunidade, outra vez. Uma pena - disse ao ser questionado sobre o assunto.
No último ano, o Tricolor encerrou os últimos jogos como mandante na temporada na Vila Belmiro, justamente pelo calendário de shows. Este assunto era tratado com frequência pelo técnico.
O São Paulo venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 1 e confirmou presença na semifinal do Campeonato Paulista, em jogo que ocorreu neste sábado (21). Com gols de Bobadilla e Lucas Moura, o Tricolor superou o adversário fora de casa e agora aguarda a conclusão das demais partidas das quartas de final para conhecer seu adversário. A partida foi disputada em Bragança Paulista, no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques.
São Paulo estuda possibilidades
Como dito, tudo depende dos resultados das quartas de final como um todo. Santos e Novorizontino jogam, assim como Corinthians e Portuguesa. Se acontecer, o São Paulo estuda possibilidades. Um caminho seria o estádio Brinco de Ouro da Princesa, do Guarani, em Campinas. A escolha pode pesar pela proximidade com a capital paulista, mas ainda não há acordo fechado.
O estádio do Pacaembu, na capital, foi descartado em razão do gramado sintético, mesmo após a reforma. Ano passado, como dito, a Vila Belmiro foi utilizada, mas o público não teve grande adesão.
