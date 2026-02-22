Crespo dispara sobre possibilidade do São Paulo disputar semifinal longe do Morumbis

Hernán Crespo falou sobre a possibilidade do São Paulo de disputar uma semifinal do Campeonato Paulista longe do Morumbis. O Tricolor se classificou neste sábado, após derrotar o Bragantino, mas deve conhecer seu adversário após os resultados deste domingo.

continua após a publicidade

Dependendo da combinação de resultados, pode decidir a semifinal como mandante. Porém, mesmo se isso acontecer, o Morumbis não estará disponível, por conta de shows marcados na data. O assunto foi tema na coletiva de imprensa do técnico após a classificação.

- Perdemos outra oportunidade, outra vez. Uma pena - disse ao ser questionado sobre o assunto.

No último ano, o Tricolor encerrou os últimos jogos como mandante na temporada na Vila Belmiro, justamente pelo calendário de shows. Este assunto era tratado com frequência pelo técnico.

continua após a publicidade

O São Paulo venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 1 e confirmou presença na semifinal do Campeonato Paulista, em jogo que ocorreu neste sábado (21). Com gols de Bobadilla e Lucas Moura, o Tricolor superou o adversário fora de casa e agora aguarda a conclusão das demais partidas das quartas de final para conhecer seu adversário. A partida foi disputada em Bragança Paulista, no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques.

(Foto: Renato Gizzi/E.Fotografia/Gazeta Press)

São Paulo estuda possibilidades

Como dito, tudo depende dos resultados das quartas de final como um todo. Santos e Novorizontino jogam, assim como Corinthians e Portuguesa. Se acontecer, o São Paulo estuda possibilidades. Um caminho seria o estádio Brinco de Ouro da Princesa, do Guarani, em Campinas. A escolha pode pesar pela proximidade com a capital paulista, mas ainda não há acordo fechado.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

O estádio do Pacaembu, na capital, foi descartado em razão do gramado sintético, mesmo após a reforma. Ano passado, como dito, a Vila Belmiro foi utilizada, mas o público não teve grande adesão.

+ Aposte nos jogos do São Paulo pelo Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.