Zubeldía define escalação do Fluminense para enfrentar o Vasco
Tricolor busca revanche de eliminação na Copa do Brasil
O Fluminense divulgou a escalação para o clássico contra o Vasco, válido pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca 2026. A partida será disputada neste domingo (22), às 18h, no Estádio Nilton Santos. Zubeldía colocou força máxima em campo.
➡️ Fluminense reencontra Vasco com duas soluções após eliminação na Copa do Brasil
Cano e Hércules seguiram fora da relação. Apesar de aptos a jogador, o Fluminense optou por não relacionar os jogadores para a partida. Além de ainda estarem recuperando ritmo, o confronto contra o Vasco é na grama sintética do Nilton Santos, detalhe que pesou na decisão.
Escalação
Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Martinelli, Bernal e Acosta; Canobbio Savarino, Serna e John Kennedy
➡️ Tudo sobre o Tricolor carioca agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense
O primeiro confronto entre Fluminense e Vasco será no Nilton Santos porque o Maracanã receberá, no mesmo dia, Flamengo x Madureira, pela outra semifinal. A partida de volta do Tricolor está marcada para o dia 1º de março, às 18h, no Maracanã. Em caso de empate no placar agregado, a decisão da vaga será nos pênaltis.
📅 Datas e horários das semifinais
Fluminense x Vasco
- Jogo de ida: 22/02 (domingo), 18h – Nilton Santos
- Jogo de volta: 01/03 (domingo), 18h – Maracanã
Madureira x Flamengo
- Jogo de ida: 22/02 (domingo), 20h30 – Maracanã
- Jogo de volta: 02/03 (segunda-feira), 21h – Maracanã
