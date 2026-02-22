Zubeldía define escalação do Fluminense para enfrentar o Vasco

O Fluminense divulgou a escalação para o clássico contra o Vasco, válido pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca 2026. A partida será disputada neste domingo (22), às 18h, no Estádio Nilton Santos. Zubeldía colocou força máxima em campo.

Fluminense reencontra Vasco com duas soluções após eliminação na Copa do Brasil

Cano e Hércules seguiram fora da relação. Apesar de aptos a jogador, o Fluminense optou por não relacionar os jogadores para a partida. Além de ainda estarem recuperando ritmo, o confronto contra o Vasco é na grama sintética do Nilton Santos, detalhe que pesou na decisão.

Escalação

Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Martinelli, Bernal e Acosta; Canobbio Savarino, Serna e John Kennedy

O primeiro confronto entre Fluminense e Vasco será no Nilton Santos porque o Maracanã receberá, no mesmo dia, Flamengo x Madureira, pela outra semifinal. A partida de volta do Tricolor está marcada para o dia 1º de março, às 18h, no Maracanã. Em caso de empate no placar agregado, a decisão da vaga será nos pênaltis.

📅 Datas e horários das semifinais

Fluminense x Vasco

1 . Jogo de ida: 22/02 (domingo), 18h – Nilton Santos 2 . Jogo de volta: 01/03 (domingo), 18h – Maracanã

Madureira x Flamengo

1 . Jogo de ida: 22/02 (domingo), 20h30 – Maracanã 2 . Jogo de volta: 02/03 (segunda-feira), 21h – Maracanã

