Fluminense divulga relacionados com novidades para enfrentar o Vasco

O Fluminense divulgou a lista de jogadores relacionados para o clássico contra o Vasco, válido pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca 2026. A partida será disputada neste domingo (22), às 18h, no Estádio Nilton Santos. O time conta com o retorno de Arana e Nonato, que estavam lesionados.

continua após a publicidade

➡️ Fluminense reencontra Vasco com duas soluções após eliminação na Copa do Brasil

Cano e Hércules seguiram fora da relação. Apesar de aptos a jogador, o Fluminense optou por não relacionar os jogadores para a partida. Além de ainda estarem recuperando ritmo, o confronto contra o Vasco é na grama sintética do Nilton Santos, detalhe que pesou na decisão.

Vasco e Fluminense se enfrentam neste domingo (22), às 18h (de Brasília), pela primeira partida das semifinais do Campeonato Carioca. O técnico Luis Zubeldía convocou 23 atletas para o confronto decisivo.

continua após a publicidade

Relacionados do Fluminense

Goleiros

• Fábio

• Vitor Eudes

• Marcelo Pitaluga

Laterais

• Guga

• Samuel Xavier

• Renê

• Guilherme Arana

Zagueiros

• Freytes

• Ignácio

• Igor Rabello

• Jemmes

Meio-campistas

• Facundo Bernal

• Martinelli

• Nonato

• Otávio

• PH Ganso

• Lucho Acosta



Atacantes

• Kevin Serna

• Canobbio

• Soteldo

• Savarino

• John Kennedy

• Santi Moreno

• Matheus Reis

➡️ Tudo sobre o Tricolor carioca agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

O primeiro confronto entre Fluminense e Vasco será no Nilton Santos porque o Maracanã receberá, no mesmo dia, Flamengo x Madureira, pela outra semifinal. A partida de volta do Tricolor está marcada para o dia 1º de março, às 18h, no Maracanã. Em caso de empate no placar agregado, a decisão da vaga será nos pênaltis.

📅 Datas e horários das semifinais

Fluminense x Vasco

1 . Jogo de ida: 22/02 (domingo), 18h – Nilton Santos 2 . Jogo de volta: 01/03 (domingo), 18h – Maracanã

Madureira x Flamengo

1 . Jogo de ida: 22/02 (domingo), 20h30 – Maracanã 2 . Jogo de volta: 02/03 (segunda-feira), 21h – Maracanã

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Zubeldía em treino do Fluminense no CT Carlos Castilho (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)



