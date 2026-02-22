AO VIVO: acompanhe o pré-jogo entre Vasco x Fluminense pela semifinal do Carioca

Vasco e Fluminense começam a decidir neste domingo (22), às 18h (de Brasília), quem avança para a final do Campeonato Carioca. Pedro Cobalea e Pedro Brandão, repórteres do Lance!, já se encontram no Nilton Santos para trazer todos os detalhes da partida. Veja a seguir!

➡️ Vasco x Fluminense: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelo Carioca

Ao vivo do Nilton Santos: pré-jogo de Vasco x Fluminense

16h41 - Ônibus do Fluminense já está no Nilton Santos

16h39 - Além de biometria, torcedores também terão que apresentar QR Code em Vasco x Fluminense. ➡️Confira todos os detalhes aqui!

16h37 - Delegação vascaína chega ao palco da semifinal

16h32 - Torcedores do Fluminense já se encontram nos arredores do estádio

16h21 - Torcida do Vasco já nos arredores do estádio

Mais detalhes do clássico

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X FLUMINENSE

CAMPEONATO CARIOCA - SEMIFINAL

📆 Data e horário: domingo, 22 de fevereiro de 2026, às 18h (de Brasília)

📍 Local: Nilton Santos (RJ)

📺 Onde assistir: TV Globo, SportTV e Premiere

🟨 Árbitro: Jodis Nascimento de Souza

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Carlos Henrique Alves de Lima Filho

🖥️ VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga

Provável escalação do Vasco

Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Tchê Tchê e Rojas (Marino); Nuno Moreira, Andrés Gómez e Brenner.

Provável escalação do Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Martinelli, Bernal e Acosta; Canobbio, Serna e John Kennedy