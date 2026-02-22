AO VIVO: acompanhe o pré-jogo entre Vasco x Fluminense pela semifinal do Carioca
Equipes se enfrentam pela primeira partida da semifinal neste domingo, no Nilton Santos
Vasco e Fluminense começam a decidir neste domingo (22), às 18h (de Brasília), quem avança para a final do Campeonato Carioca. Pedro Cobalea e Pedro Brandão, repórteres do Lance!, já se encontram no Nilton Santos para trazer todos os detalhes da partida. Veja a seguir!
➡️ Vasco x Fluminense: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelo Carioca
Ao vivo do Nilton Santos: pré-jogo de Vasco x Fluminense
16h41 - Ônibus do Fluminense já está no Nilton Santos
16h39 - Além de biometria, torcedores também terão que apresentar QR Code em Vasco x Fluminense. ➡️Confira todos os detalhes aqui!
16h37 - Delegação vascaína chega ao palco da semifinal
16h32 - Torcedores do Fluminense já se encontram nos arredores do estádio
16h21 - Torcida do Vasco já nos arredores do estádio
✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X FLUMINENSE
CAMPEONATO CARIOCA - SEMIFINAL
📆 Data e horário: domingo, 22 de fevereiro de 2026, às 18h (de Brasília)
📍 Local: Nilton Santos (RJ)
📺 Onde assistir: TV Globo, SportTV e Premiere
🟨 Árbitro: Jodis Nascimento de Souza
🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Carlos Henrique Alves de Lima Filho
🖥️ VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga
Provável escalação do Vasco
Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Tchê Tchê e Rojas (Marino); Nuno Moreira, Andrés Gómez e Brenner.
Provável escalação do Fluminense
Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Martinelli, Bernal e Acosta; Canobbio, Serna e John Kennedy
