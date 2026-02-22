Vasco terá time time com muitas mudanças contra o Fluminense; veja a escalação
Equipes se enfrentam neste domingo pelo primeiro jogo da semifinal do Carioca
- Matéria
- Mais Notícias
O Vasco está escalado para enfrentar o Fluminense neste domingo (22), às 18h (de Brasília), pela primeira partida da semifinal do Campeonato Carioca. Para o clássico, o técnico Fernando Diniz promove mudanças significativas em relação à equipe que vinha atuando nas últimas partidas. São quatro mudanças em relação ao time que iniciou a última partida contra o Volta Redonda.
Vasco deve ter time titular modificado para enfrentar o Fluminense; veja provável escalação
Vasco
Diego Ribas comenta saída de Coutinho do Vasco: ‘Respeito’
Fora de Campo
Emprestado pelo Vasco, atacante estreia com assistência no Fortaleza
Fortaleza
O Vasco vai a campo com: Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Puma; Barros, Tchê Tchê e Rojas; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Spinelli.
➡️ Vasco x Fluminense: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelo Carioca
Na lateral-direita, Paulo Henrique retorna ao time titular. Pelo lado esquerdo, Lucas Piton começa no banco, e Puma Rodríguez será improvisado na função. A zaga também sofre alteração: Cuesta, com problema físico, está fora, e Saldivia assume a vaga na defesa.
➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
No meio-campo, Thiago Mendes desfalca a equipe por conta de uma lesão no joelho, abrindo espaço para Tchê Tchê entre os titulares. Outra ausência importante é Philippe Coutinho, que pediu rescisão contratual e não atua mais pelo Cruz-Maltino. Para a posição, Johan Rojas deve ser o escolhido, após boas entradas ao longo das últimas partidas.
No ataque, Nuno Moreira e Andrés Gómez seguem abertos pelas pontas e Spinelli ganha a vaga de Brenner para atuar como a referência ofensiva.
✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X FLUMINENSE
CAMPEONATO CARIOCA - SEMIFINAL
📆 Data e horário: domingo, 22 de fevereiro de 2026, às 18h (de Brasília)
📍 Local: Nilton Santos (RJ)
📺 Onde assistir: TV Globo, SportTV e Premiere
🟨 Árbitro: Jodis Nascimento de Souza
🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Carlos Henrique Alves de Lima Filho
🖥️ VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga
Para acompanhar as notícias do Vasco, siga o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias