Cruzeiro: Tite abre o jogo sobre retorno de Walace

A vitória por 2 a 1 do Cruzeiro contra o Pouso Alegre no último sábado (21) marcou o retorno do volante Walace aos gramados. O atleta não havia atuado nesta temporada porque estava em negociações para uma possível saída que não foi concretizada.

Após o triunfo da Raposa pelo Campeonato Mineiro, o técnico Tite explicou o retorno do atleta com quem já trabalhou na Seleção.

– Não confirmaram as possibilidades de venda. É um jogador que tem qualidade, por isso a sua reintegração a partir do momento que não teve conclusão em nenhuma negociação – disse o técnico.

Walace (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Outro jogador destacado pelo treinador na coletiva de imprensa foi Bruno Rodrigues. O atacante reestreou pela Raposa marcando o segundo gol da vitória contra o Pouso Alegre.

– Bruno é muito identificado com o Cruzeiro. Ele tem uma capacidade de finalização e de atacar espaço muito forte. Tem jogadores que têm cheiro de gol, ele tem essa característica que pode nos ajudar –elogiou Tite.

Cruzeiro x Pouso Alegre

Em sua reestreia pelo Cruzeiro, apenas dois dias depois de ser apresentado, Bruno Rodrigues foi importante na vitória da equipe contra o Pouso Alegre. O atacante fez um dos gols do 2 a 1 contra o Rubro-Negro, enquanto Lucas Silva marcou o outro. Do outro lado, Romarinho anotou o único tento rubro-negro.

Com o resultado, a Raposa joga por um empate na partida de volta no Mineirão. Já o Pousão tem que vencer por dois gols ou mais para conquistar vaga direta para a final.

Antes do jogo de volta, o Cruzeiro irá enfrentar o Corinthians nesta quarta-feira (25), às 20h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. Depois disso, a Raposa volta a enfrentar o Pouso Alegre no sábado (28), às 18h30 (de Brasília).

