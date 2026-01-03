O zagueiro Kayky Almeida, do Fluminense, extendeu seu contrato de empréstimo com o Remo para 2026. O jogador teve proposta do Mirassol, mas o momento vivido no clube paraense pesou para a permanência, já que terminou 2025 como titular.

continua após a publicidade

➡️ Confira as movimentações do mercado da bola

O jogador se apresentou no sábado (3) para dar início à pré-temporada, que marca o retorno do Leão Azul à Série A do Braileirão após mais de 30 anos.

— Estou muito feliz com a renovação. Isso representa uma valorização profissional. Agora vamos trabalhar ainda mais para representar bem o Remo nesta temporada, que promete ser muito mais difícil — afirmou o jogador em nota do clube.

continua após a publicidade

Antes de acertar com o Remo, a negociação passou por uma situação delicada. O jogador já estava apalavrado com o Leão Azul quando acertou verbalmente também com a equipe paulista, seduzido pela possibilidade de jogar a Libertadores. Diante disso, Marcos Braz, executivo do futebol remista, entrou em cena para garantir a permanência do atleta, cobrindo a proposta financeira feita pelo Mirassol.

Com 20 anos de idade, o zagueiro tem vínculo com o Fluminense até dezembro de 2029, sendo considerado um ativo do clube. O Moleque de Xerém retornou ao Tricolor em 2025 após uma passagem tímida pelo Watford, da Inglaterra, e defendeu o sub-20 no Brasileirão da categoria.

continua após a publicidade

Em maio, foi cedido ao Remo, atuando em 15 partidas, sendo titular em 12 - inclusive na virada decisiva sobre o Goiás, na última rodada da Série B, que garantiu a vaga na primeira divisão.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense